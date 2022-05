La inflació va frenar a l’abril l’escalada dels darrers mesos a les comarques gironines. Després d’haver batut el rècord el març amb un 10,4%, durant el mes passat els preus van recular fins a situar-se en el 8,8%, una xifra que encara és molt elevada i que se situa per sobre del 8% de la mitjana catalana.

Els preus segueixen desbocats, però la baixada del preu de l’electricitat i les mesures del Govern espanyol per subvencionar els carburants han mitigat els efectes ascendents sobre el valor de les coses.

Durant el mes passat van baixar els carburants (9,4%), el transport (4,8%), el lloguer de vehicles (6,8%) i les begudes (0,4%). Per contra, altres productes i serveis van seguir la seva escalada, com els allotjaments (14,2%), paquets turístics (10,7%), la roba i el calçat (8,8%), alimentació (1,8%), oci i cultura (1,2%) i articles per a la llar (1,1%).

A nivell general, l’activitat turística va ser la que va liderar les pujades durant l’abril. La fi de les restriccions per viatjar i l’augment de l’activitat turística ha provocat un increment del 19,4% en els preus dels hotels a l’abril arreu d’Espanya, que se suma als increments que es venien produint en mesos anteriors.

Els preus d’hotels, hostals, pensions i serveis d’allotjament similars s’han disparat un 50,5% en l’últim any, segons les dades de l’IPC, que detecta també un increment del preu dels vols, sobretot els internacionals.

Els preus dels centres de vacances, càmpings, albergs juvenils i serveis d’allotjaments similars es van mantenir invariables el mes d’abril respecte a març, acumulant una pujada del 1,7% en l’últim any a nivell espanyol.