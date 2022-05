La Justícia investigarà l’espionatge a un excònsul proper a Puigdemont

El jutge de l’Audiència Manuel García-Castellón ha incorporat una causa a la trentena que conformen el cas Tàndem, en què s’investiguen les clavegueres policials i el principal imputat del qual és l’excomissari José Manuel Villarejo. Es tracta d’una nova investigació sobre un presumpte encàrrec per espiar el cònsol de Letònia a Barcelona Xavier Vinyals, que el 2016 va ser cessat per Exteriors per la seva proximitat a l’independentisme i en concret a l’expresident Carles Puigdemont. Aquesta causa eleva a 33 les peces del procediment obert pels diferents contractes signats per empreses i particulars amb Cenyt, vaixell insígnia de l’entramat empresarial de l’excomissari, que actualment està sent jutjat per tres d’elles.