Més inversió per a la indústria alimentària

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat una inversió de 800 milions d’euros addicionals per a la transformació de la indústria agroalimentària. En una intervenció per presentar el pla estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) dimecres a Ciudad Real, Sánchez va explicar que, a banda dels 1.000 milions d’inversió pública que preveu el PERTE, el govern espanyol destinarà 800 milions més per transformar el sector, millorar la gestió de l’aigua i la modernització dels regadius. «Estem parlant de xifres molt importants», ha afirmat Sánchez, que ha remarcat el «compromís polític amb el sector». Sánchez també va avançar que l’ordre amb les bases del PERTE agroalimentari s’aprovarà la primera meitat de juny la qual cosa suposarà l’inici del projecte des del punt de vista administratiu. El president espanyol també va suvratllar el «valor estratègic» d’aquest sector.