El magnat tecnològic Elon Musk va anunciar ahir que «suspèn temporalment» la compra de Twitter, a l’espera de tenir més detalls sobre la proporció de comptes falsos que hi ha a la xarxa social. El polèmic empresari ha enllaçat un informe de Reuters publicat el 2 de maig en el qual s’assenyalava que la plataforma hauria informat les autoritats fiscals dels Estats Units que els comptes de spam suposen menys del 5% dels seus usuaris actius diaris monetizables, un fet que Musk vol contrastar abans de seguir endavant amb l’operació de compra.

«L’acord de Twitter està suspès temporalment a l’espera de detalls que donin suport al càlcul que els comptes de spam/falsos representen efectivament menys del 5% dels usuaris», va tuitar.

Aquest breu comunicat, del qual no se’n van donar més detalls, va ser suficient per impactar en els mercats. Així, les accions de la companyia s’han desplomat més d’un 23% en les operacions prèvies a l’obertura de la borsa de Wall Street, on cotitza. Aquesta caiguda il·lustra el temor dels inversors al fet que l’acord de compra fracassi. El passat 25 d’abril, l’home més ric del planeta va arribar a un acord amb la junta directiva de Twitter per adquirir la xarxa social de l’ocell blau per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions de dòlars), la que seria una de les majors adquisicions del seu sector.