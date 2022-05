La Comissió Europea té previst proposar una nova legislació sobre plantes derivades de Noves Tècniques de Selecció Genòmica (NGT en les sigles en anglès). Per tal de demanar informació sobre això per part dels sectors involucrats i de l’opinió pública en general, la Comissió ha obert una consulta pública fins al 22 de juliol, en què és possible participar online, responent a un qüestionari al lloc web de la Comissió. La consulta es va obrir el 29 d'abril passat. Les Noves Tècniques Genòmiques (NGT) són tècniques per alterar el genoma d'un organisme, que van ser mereixedores d'un premi Nobel el 2020.

L’abril del 2021, la Comissió Europea va publicar un estudi sobre NGT en què s’assenyala que aquestes tenen el potencial de contribuir a un sistema alimentari més sostenible, que és un dels objectius del Pacte Verd Europeu i de l'Estratègia de la Granja a la Taula. L’estudi també va destacar que alguns productes vegetals produïts per NGT són tan segurs per a la salut humana i animal i pel medi ambient com les plantes obtingudes de forma convencional. Així mateix, l’informe va recollir que la legislació actual sobre OGM, adoptada el 2001, no és adequada per al propòsit d'aquestes tecnologies innovadores. A l’estudi es va destacar que els productes NGT tenen el potencial de reduir l'ús de fitosanitaris amb plantes més resistents a malaltia, de reduir el consum d'aigua, amb plantes més resistents a la sequera i la salinitat, de tenir millors qualitats nutricionals, amb plantes amb un contingut d'àcids grassos més saludable o de fixar més carboni, amb plantes amb més rendiment vegetatiu, per posar diversos exemples.