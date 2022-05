Hi ha un tipus de supermercats petits que obren de dilluns a diumenge i amb un horari generós que s’allarga més enllà de les 10 de la nit. Fins ara aquests establiments proliferaven a cada barri, estaven regentats per persones d’origen estranger (principalment de l’Índia i el Pakistan, però també de la Xina o de Llatinoamèrica) i no estaven vinculats a cap gran distribuïdora. D’un temps ençà però, algunes de les grans cadenes de supermercats han replicat exactament aquest model, i han obert els seus propis espais oferint els mateixos serveis als consumidors.

A Girona ja n’hi ha un grapat escampats pel centre de la ciutat. A la capçalera del carrer Santa Eugènia, gairebé fent cantonada amb la plaça Marquès de Camps, hi ha un local de la marca Pròxim que obre cada dia de la setmana de nou del matí a dos quarts d’onze de la nit. Més avall, passat l’edifici de la Punxa, un Condis Express ha obert al local que abans ocupaven unes oficines de CaixaBank amb unes condicions similars. La mateixa cadena en té un altre als porxos de l’avinguda Sant Francesc amb el mateix horari extensiu: cada dia de la setmana, de 9 a 23 hores. En ple Barri Vell, al carrer Ciutadans, Spar compta amb un local que obre cada dia fins a les 21 hores excepte els diumenges, que només ho fa fins a les 14 hores. I al carrer Francesc Artau un Carrefour ha ocupat una cantonada amb un local obert cada setmana fins a les 10 de la nit. Aquests són alguns dels exemples de la nova estratègia que estan aplicant grans marques de consum per buscar nous canals de negoci. Són els supermercats «express», una nova modalitat d’establiments comercials d’alimentació que cada vegada adopten més marques. Al servei del client «Avui en dia els consumidors necessiten que les empreses els hi ofereixin punts de contacte les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana», assegura el professor de la Universitat de Girona i expert en màrqueting, Francesc Fusté. Aquesta és una tendència global, que internet ha potenciat: «ho veiem clarament amb les xarxes socials, que no abaixen les persianes ni dia ni nit, i la possibilitat de fer compres online». Són locals de dimensió reduïda que afegeixen més pressió al petit comerç L’investigador assegura que ja van començar a detectar aquesta tendència abans de la pandèmia, però que en els darrers temps s’ha accelerat. «Necessitem poder comprar qualsevol cosa en qualsevol moment i amb l’objectiu de facilitar aquests punts de contacte entre les empreses i els consumidors, el tenir obert aporta un valor afegit que està captant l’atenció de les cadenes de supermercats». Per a Fusté, l’estratègia respon a la voluntat de satisfer a la demanda dels consumidors «de voler-ho tot ara», i a la necessitat de les grans marques del retail «d’ampliar mercats». En aquest sentit, subratlla que opten per una dimensió més reduïda principalment per complir amb els estàndards legals, i apunta que el fenomen està posant més pressió al petit comerç, «que no pot competir amb aquests tipus d’establiments ni en relació a la disponibilitat de productes ni amb horaris d’obertura, igual que passa amb altres sectors comercials que han vist com les cadenes agafen l’espai de les botigues tradicionals».