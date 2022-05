Catalunya tindrà la seva primera fàbrica de components de bateries elèctriques per a vehicles el 2024. L’empresa sud-coreana Iljin té previst obrir una fàbrica a Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona), i invertir-hi 600 milions d’euros i donar feina a 500 persones. En un moment de transició del sector de l’automòbil cap al vehicle elèctric, Catalunya aconsegueix la que serà la primera planta de producció que obrirà Iljin a Europa i que arriba després d’un any de treballs de prospecció de l’agència de la Generalitat Acció. Així ho va anunciar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ahir després de reunir-se a la capital de Corea del Sud, Seül, amb directius de la companyia. «Fa més de cinc anys que no ens despertàvem amb una bona notícia com aquesta», reconeix una font del sector industrial català. La inversió ha estat rebuda com aigua de maig en un sector que els darrers anys ha viscut més tancaments que obertures. I especialment a Catalunya, que ha vist com passaven trens com la gigafactoria de bateries de Volkswagen que va acabar a Sagunt. O un projecte similar d’una altra firma sud-coreana, LG Chem, que va mostrar interès per la Zona Franca i que es va esvair poc després de conèixer-se.

A falta de veure com s’acaba concretant la reindustrialització de les plantes de Nissan, el d’Iljin és el primer projecte del circuit de les bateries elèctriques que es tanca per instal·lar-se a terres catalanes. La conselleria d’Empresa ha aconseguit atreure un projecte auxiliar, en el sentit que el seu rol serà generar components per proveir altres fàbriques on sí que s’acoblaran bateries -com la de Sagunt-. Iljin, fundada el 1968 i amb seu central a Seül, compta actualment amb 1.100 treballadors a escala internacional. Des de la seva fundació només tenia una planta de producció a Iksan (Corea del Sud), però fa pocs anys va construir una nova fàbrica a Malàisia. La companyia compta amb clients com ara LG Energy Solution, Samsung SDI, Volkswagen o Northvolt, entre d’altres. Fonts d’Empresa expliquen que un cop la fàbrica d’Iljin es posi en marxa estudiaran com apuntalar-la al territori mitjançant ajudes públiques i insisteixen que els 600 milions d’euros anunciats són netament capital sud-coreà. Una inversió que els habitants de Mont-roig del Camp reben amb els braços oberts. Especialment el 14% de veïns a l’atur que viuen en aquest municipi a 30 quilòmetres de Tarragona i que històricament han depès del sector serveis. Des de l’Ajuntament ja han començat a moure’s perquè el màxim dels 500 llocs de treball que des de Iljin preveuen generar amb la nova factoria es quedin a Mont-roig.