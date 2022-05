Semblaven fets consumats, però el projecte d’Agroparc de Casa Ametller, que s’hauria de fer a l’Alt Penedès, és encara a l’aire. Malgrat haver rebut ja el vistiplau de la Comissió Territorial de Catalunya, la cadena de supermercats està encara pendent de l’autorització tècnica administrativa i urbanística per a tirar cap endavant el projecte, i això que s’ha superat des lluny el termini que tenia l’administració pública per respondre a la companyia. Aquesta situació, que el fundador i conseller delegat del grup, Josep Ametller, atribueix a la lentitud burocràtica pròpia del país, posa en risc un calendari que inclou sol·licitar (i rebre) una important dotació dels fons europeus Next Generation. I l’empresari és categòric: «Sense inversió pública faríem un projecte totalment diferent».

Així ho va exposar el propi Ametller en un dels «afterworks» organitzat per El Periódico, on l’empresari va explicar que el projecte s’ha estancat en la fase de tramitació. «De moment no anem bé», va sentenciar el mateix. La iniciativa, va dir, «té tot el suport a nivell polític, però el nivell administratiu va molt lent: la part tècnica en aquest país va al ritme que va i seria una llàstima no poder fer el projecte que teníem al cap per qüestions administratives», va afirmar l’empresari.