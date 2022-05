El número d’autònoms s’estanca a les comarques gironines. Des del 2015 la Seguretat Social amb prou feines ha guanyat 1.300 usuaris per compte propi a la província, segons les darreres dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat. El març passat Girona comptava amb 61.432 ocupats autònoms, una xifra molt semblant a la del març de 2015 (60.148), i només lleugerament per sota de la dada del març de 2019 (61.947) , just abans de la pandèmia. La crisi de la Covid va fer caure la xifra però no de manera exagerada (59.696 afiliats el 2020). Des de llavors, els treballadors per compte propi han anat recuperant terreny, però a un ritme molt lent. La pujada interanual a Girona ha estat de les més elevades de Catalunya, però el ritme no ha estat superior a l’1,1%.

Tot i això, la província és la segona gran zona de Catalunya on el treball autònom està més estès, amb un percentatge de l’11,2% sobre el total d’afiliacions, seguida per la de Lleida amb l’11,3%. La mitjana de Catalunya en aquest camp se situa molt per sota, al voltant del 9,5% del total. Pel que fa a les tipologies, a Girona la gran majoria (37.097) són els considerats autònoms «persones físiques», és a dir aquelles que fan una activitat de forma directa i personal i sense formar part de la direcció i organització d’altres persones. El nombre d’aquests ha augmentat un 0,6% en un any. Després venen els «socis de societats», una modalitat que inclou diversos supòsits, entre els quals hi ha el d’estar en possessió de més del 50% del capital de l’empresa. A Girona hi havia al març 9.250 afiliats d’aquesta categoria, un 0,3% menys que fa un any. De la mateixa manera, de «membres d’òrgans d’administració de societats» (que són autònoms si compleixen funcions de gerència o tenen un 25% de participacions d’una empresa entre d’altres) n’hi havia 9.444, un 4% més. Pel que fa als «familiars col·laboradors» (és a dir un familiar que treballa per un autònom), a les comarques gironines n’hi havia 3.769 a les llistes de la Seguretat Social el març passat, un 1,3% més que el 2021. Rere aquests números diverses associacions com la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATE) hi veuen unes cotitzacions massa elevades i un augment de les despeses derivat de la pujada de la inflació. María José Landaburu, secretaria general d’UATAE, va destacar que les xifres a nivell espanyol «són positives però darrere d’aquestes dades s’amaga la realitat d’un col·lectiu que continua veient disparats els preus dels seus rebuts energètics i que aspira al fet que les cotitzacions que afronten reverteixin en major protecció social», per això, «encara que les dades són positives, el Govern ha d’abordar noves mesures, com la creació de la figura de l’autònom vulnerable i l’accés al bo social elèctric». Segons Landaburu, «insistim en la necessitat de posar al teixit productiu del nostre país en el centre de la presa de decisions polítiques, dotant de recursos que permetin crear ocupació per compte propi dins del marc de la sostenibilitat, eliminació de les desigualtats i promovent la digitalització per a poder competir amb les grans empreses». Una negociació complexa Fa temps que el Govern i els representants del sector estan intentant negociar les cotitzacions d’aquest col·lectiu. Davant la complexitat de la situació, fa uns dies el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va intentar consensuar amb els agents socials el desplegament de la reforma almenys durant els propers tres anys.