UGT ha denunciat aquest dimarts que empreses com Zara, Massimo Dutti, Caprabo-Eroski, Uniqlo, Party Fiesta, Humana o Celio incompleixen el pacte d'obertura dels diumenges. Un acord que, entre d'altres, inclou compensacions i retribucions específiques. El sindicat recorda que es posicionava en contra de l'obertura, però que es va arribar al pacte de regular-la per evitar la normativa aprovada pel govern del PP que comporta «total llibertat d'horaris comercials» a les ciutats. També s'esperava que a través de l'acord augmentessin les contractacions. El sindicat, però, afirma que ha comprovat que aquestes empreses no compleixen el pacte i ha posat els fets en coneixement del director de Relacions Laborals de la Generalitat.