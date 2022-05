El gegant de ‘streaming’ Netflix va anunciar aquest dimarts l’acomiadament de 150 treballadors, sobretot a la seva seu dels Estats Units, després de la pèrdua de 200.000 subscriptors que la plataforma va reportar durant el primer trimestre del 2022. «La desacceleració del creixement dels nostres ingressos implica reduir els nostres costos com a empresa», va justificar la companyia en un comunicat remès a la premsa aquest dimarts. El text continua al·legant que els canvis es deuen a «necessitats comercials més que a l’acompliment individual» dels professionals acomiadats i que estan treballant per «donar-los suport en una transició tan difícil».

La desvinculació d’aquests 150 treballadors, que als EUA representa una retallada del 2% de la seva plantilla total, continua expandint els mals presagis sobre la plataforma, des que fa tot just un mes va veure caure la seva cotització a Wall Street un 36% com a conseqüència de l’elevat nombre de baixes entre els seus usuaris. De fet, ja llavors l’empresa va decidir rescindir el contracte a un nombre que no s’ha arribat a concretar de treballadors de Tudum, una pàgina web que forma part del seu conglomerat i en la qual es promocionen els seus continguts audiovisuals. A més, segons han informat avui des del mitjà especialitzat ‘Variety’, la plataforma preveu eliminar 70 llocs de treball temporal més en alguns dels seus estudis d’animació associats, així com en la contractació de treballadors ‘freelance’ encarregats de les xarxes socials del grup.

Atesa la saturació del mercat de les plataformes de ‘streaming’, els experts estimen que Netflix podria perdre dos milions de subscriptors més durant el trimestre en curs, fet que generaria una gran convulsió entre els seus accionistes i treballadors. Les últimes dades que va oferir la companyia sobre el nombre d’integrants de la seva plantilla ascendien a 11.000 empleats. Així mateix, l’empresa amb seu a Los Gatos (Califòrnia, Estats Units) disposa, aproximadament, de 220 milions d’usuaris repartits arreu del món.