Fa vuit mesos que 4.000 interins esperen les notes de la seva oposició a la Generalitat

Uns 4.000 interins fa més de vuit mesos que esperen la nota de l'examen que el dirà si podran ser funcionaris o no del cos superior d'administratius de la Generalitat de Catalunya, tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Vuit mesos esperant i gairebé tres anys estudiant, ja que aquest procés de selecció per accedir de forma estable a la funció pública va començar formalment a finals del 2019. I encara falten dues proves més per culminar l'oposició.

Una lentitud inexcusable a ulls del Síndic de Greuges de Catalunya, que ha renyat l'Executiu català per la tardança, després de rebre 21 queixes formals, li retreu la «situació de cansament, desmotivació i desmoralització dels aspirants» que això està causant entre els opositors i critica la falta de transparència en el procés.