Les empreses gironines continuen exhibint la seva potència exportadora. Durant el primer trimestre de 2022 les companyies de la província han col·locat productes a l’estranger per valor de 1.777 milions d’euros, un 9% més que el mateix període de l’any passat segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Tot això a pesar de que les càrnies, punta de llança de les exportacions gironines, fa mesos que segueixen baixant les vendes, una davallada provocada principalment per la caiguda de la demanda del mercat Xinès. La indústria de la carn va exportar un 16% menys que els tres primers mesos del 2021, una caiguda sostinguda que es va perllongar durant el març i que ha suposat la pèrdua de 79 milions de facturació respecte fa un any.

Altres sectors han compensat la caiguda de les càrnies per mantenir un ritme de creixement elevat aquest any. El que ha pres el relleu ha estat el químic. En l’acumulat dels tres primers mesos de l’any, les indústries d’aquest àmbit han facturat 360 milions d’euros de gener a març, un 12% més que fa un any. Tot i això, l’embranzida de gener i febrer (amb increments superiors al 25%) s’ha aturat en sec al març, amb una baixada interanual de les exportacions de 7,3% en comparació amb el març del 2021.

Altres aliments

El dinamisme del sector químic no ha tret del podi el primer sector exportador a les comarques gironines, que és l’agroalimentari. Les càrnies arrosseguen aquest àmbit cap a uns volums de venda inferiors als de l’any passat. Concretament, les firmes de la província van exportar productes per valor de 697,7 milions d’euros, un 2,2% menys que fa un any. No tot són males notícies. Durant el març l’agroalimentari va recuperar-se parcialment amb un 7,8% més de vendes, però no per les carns sinó per les vendes d’altres productes com ara els làctics o el cafè.

Pel que fa al destí de les exportacions, França va seguir sent el principal país receptor dels productes gironins amb 460 milions d’euros, seguit per Itàlia (149 milions), Alemanya (127 milions) i Portugal (113 milions).

A nivell català

Al conjunt de Catalunya durant el mes de març les exportacions de mercaderies van augmentar un 7,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 8.159,8 milions d’euros, experimentant un creixement sostingut si bé inferior a la taxa de variació anual del conjunt d’exportacions espanyoles (17,1%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (33.090,2 milions d’euros) va ser del 24,7%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, va ser el de major contribució a aquest increment de les exportacions.

Les importacions catalanes al març de 2022 van suposar 9.759,7 milions d’euros, amb un augment de 27,5% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 31,6% de la variació anual de les importacions espanyoles. Van representar el 25,9% del total de les importacions espanyoles (37.732,0 milions d’euros). La contribució de productes químics i energètics a les importacions va aprofundir el dèficit comercial de Catalunya. Fonts de la secretaria d’Estat de Comerç adverteixen que «l’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-los en el context dels problemes associats a inflació de preus energètics i de matèries primeres, dels colls d’ampolla en cadenes de subministrament i de l’incipient conflicte armat a Ucraïna».

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-març de 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 14,0% respecte del mateix període en 2021 fins a aconseguir 21.873,0 milions d’euros, (24,4% del total de les exportacions espanyoles). Per part seva, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 26.417,6 milions d’euros (25,2% del total d’Espanya), amb un augment de 27,5% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (39,0%).