El dijous 9 de juny l’Auditori Palau de Congressos de Girona acollirà la quarta edició de l’eWoman en la que durant tot el matí les diferents ponent que acudiran se centraran en la igualtat, honrant aquelles iniciatives que tenen el ferm compromís amb la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit professional, empresarial i acadèmica. Les inscripcions ja són obertes. Per registrar-se, simplement s'ha d’entrar al web oficial d’eWoman i reservar la plaça de manera totalment gratuïta. L’acte està organitzat per Prensa Ibérica i Diari de Girona, impulsat per CaixaBank, patrocinat per Toni Pons i compta amb la col·laboració de Prat Sàbat Advocats, Calsina Carré, Fundació Eurofirms, Telecta i iGrup.

Durant la jornada, presentat per la periodista de Diari de Girona Meritxell Comas, els participants tindran l’oportunitat de conèixer de primera mà el testimoni que exposaran diferents figures femenines que han destacat en els seus respectius àmbits. El format serà de ponències curtes i amenes que donaran el tret de sortida amb Gemma Batlle, directora de banca d’institucions de CaixaBank; Àstrid Fina, de la Fundació Eurofirms; Georgina Comas, de MT Comas; i Sílvia Domènech, de La Fageda. Seguidament, es durà a terme una activitat de "coaching" i l’entrega dels premis que es lliuraran: el Premi Trajectòria Professional by CaixaBank, el Premi Emprenedoria by Toni Pons i el Premi Mèrit Esportiu. Les candidates de cada premi seran persones, projectes, entitats o empreses que pel seu impuls, innovació o lideratge hagin contribuït a la igualtat, la inclusió o l’empoderament de la dona i tinguin seu o representació a la província de Girona. El jurat està format per Jordi Molet, conseller delegat de Diari de Girona; Josep Callol, director de Diari de Girona; Anna López, directora comercial de Diari de Girona; Maria Rosa Agustí, presidenta de l’Associació de Dones Empresaries; Marta Juan, representant de Toni Pons; una representant de CaixaBank i una representant de l'Ajuntament de Girona.