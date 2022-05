Zara comença a cobrar per les devolucions de roba ‘online’ en alguns països

El cobrament per les devolucions obre una nova etapa per al comerç 'online' en el sector de la moda. Inditex, amb la seva marca Zara al capdavant, ha decidit posar límits a la sagnia de les devolucions. El grup de distribució de moda ha establert un preu en 30 mercats a les devolucions a domicili o en un punt de recollida. Inditex cobra 1,95 euros per devolució, que es descompten de l'import abonat. La xifra és considerada assumible, malgrat que el context d'inflació internacional anuncia pujades de preus generalitzades en les ensenyes de la firma, que s'intueix que superaran el 7% de mitjana anunciat en l'última presentació de resultats de la multinacional gallega.

Espanya queda, de moment, al marge d'aquesta decisió, tot i que els consumidors tendeixen cada vegada més a acaparar producte amb la idea de tornar-ne, de vegades, fins a més de la meitat del que han adquirit. Aquesta tendència no es frena i obligarà al cobrament, opinen la majoria d'experts, tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.