Carrefour va celebrar ahir una jornada per reclutar personal de cares a la campanya d’estiu. Va ser un esdeveniment emmarcat en la campanya que la distribuïdora va presentar fa uns dies per contractar 1.500 persones arreu de Catalunya. Durant tot el dia prop de 200 aspirants van desfilar per l’Auditori-Palau de Congressos per sotmetre’s a les entrevistes simultànies. L’objectiu és trobar treballadors per ocupar entre 100 i 150 llocs de feina en diferents seccions dels supermercats que la cadena té a les comarques gironines.

La calor no va evitar que al llarg del dia els aspirants s’acostessin fins a la Devesa per postular-se per a un lloc de feina. La majoria (uns 120) ho van fer durant el matí, i la resta ho van fer a la tarda fins a l’hora de tancament, a les 19 hores. Els organitzadors van destacar que els perfils eren bastant diversos, principalment joves però també gent «de fins a 50 anys». Tot i això, el gruix dels sol·licitants eren estudiants i gent jove «que ja sap que farà per un període temporal». La gran majoria ja estaven al cas de la campanya i ja havien entregat els seus currículums per internet, tot i que l’empresa va estar oberta a acceptar sol·licituds d’última hora.

Entrevistes simultànies

El procés començava amb el registre en un racó del vestíbul de l’Auditori-Palau de Congressos; just al costat, una llarga barra amb un mostrador de productes locals els donava la benvinguda. Després d’identificar-se, els aspirants anaven a una sala annexa on se’ls demanava que omplissin les sol·licituds i se’ls reproduïa un vídeo de 20 minuts sobre la filosofia i els valors estratègics de l’empresa. Llavors, se’ls assignava una taula i una hora per fer les entrevistes. Aquestes estaven totes en una de les terrasses del recinte i els aspirants feien una única trobada amb els entrevistadors.

Segons fonts de l’empresa, els candidats seran informats del procés de selecció d’aquí a una o dues setmanes amb l’objectiu d’incorporar-se al lloc de feina a partir de l’1 de juny. Ahir els responsables de la jornada es mostraven «satisfets» per l’afluència i confiaven en poder cobrir totes les places abans de l’inici de la campanya. És la primera vegada que Carrefour duu a terme una iniciativa així a nivell de Catalunya. «L’hem fet per avançar-nos a la competència», van assegurar des de la companyia. De moment, ja s’han fet jornades itinerants a Tarragona i Barcelona, i la firma treballa amb la previsió de trobar candidats de llocs propers als supermercats i centres de treball de la província.

Els perfils que reclama l’empresa de distribució per als seus hipermercats i supermercats catalans estan relacionats amb l’atenció directa al client com a línia de caixes, taulells i punts de venda de productes frescos, reposició, tecnologia o electrodomèstics, als quals se sumeixin a més altres llocs com a gerents de botiga, responsables comercials o professionals de productes frescos, entre altres.

La companyia rep a l’any un milió de currículums. És la contractació més gran del sector a Catalunya. Carrefour vol a més que l’organització d’aquesta fira d’ocupació serveixi com a via de comunicació amb els ajuntaments, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), així com fundacions i associacions relacionades amb la integració laboral.