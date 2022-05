D-Hub, l’aliança sorgida entre QEV i Btech i que està cridada a ser el successor industrial de Nissan en part dels seus terrenys a la Zona Franca i Montcada, postula a participar del PERTE del vehicle elèctric. La companyia liderada per Joan Orús ha presentat projectes per valor de 305 milions d’euros, segons ha avançat ‘Expansión’ i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO de fonts de la companyia. D-Hub pretén fabricar la seva gamma de furgonetes i autobusos elèctrics batejada com a Zeroid a les antigues factories de Nissan i part de la inversió per fer-ho possible i consolidar el seu creixement a Catalunya ho pretén fer amb la palanca dels NextGeneration.

Acord perquè Silence ocupi part de la plantilla de Nissan El procés per reindustrialitzar Nissan encara no està tancat, i l’únic nom confirmat és el de Silence, que ha tancat un preacord amb els sindicats i l’empresa nipona per ocupar una part dels terrenys de Zona Franca i fabricar allà el seu nou ‘minicar’ elèctric. Però en aquest procés encara falta per concretar les bases del concurs que permetran escollir un nou llogater per als terrenys que abans ocupava Nissan i que són propietat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Una vegada definit i executat el concurs, el nou llogater subarrendarà els 517.000 metres de superfície per parts i una d’aquestes està prereservada per a l’aliança entre QEV i Btech.