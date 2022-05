Espanya i Qatar estrenyen les seves relacions econòmiques i polítiques amb la visita de l’emir Tamim bin Hamad Al Zani a Madrid. I així va quedar palès en un fòrum econòmic, celebrar ahir a la seu de la CEOE, amb els elogis dels empresaris dels dos països cap als seus homòlegs. L’esdeveniment va ser inaugurat pel president del Govern, Pedro Sánchez, que va qualificar de «un gran gest de confiança per a l’economia i les empreses espanyoles» els 4.720 milions d’euros en inversions a Espanya anunciats per l’emir en el sopar de gala el dia anterior, lligada previsiblement als fons europeus Next Generation. El 2020, l’estoc d’inversió va ser de 2.679 milions d’euros, segons l’ICEX.

«Aquesta visita suposarà un abans i un després en les relacions econòmiques i polítiques entre Catar i Espanya», va assegurar Sánchez, davant del cap de la CEOE, Antonio Garamendi, i altres tants empresaris espanyols, com Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, empresa el principal accionista de la qual és el fons sobirà de Qatar QIA; la vicepresidenta del grup Antolín, María Helena Antolín, o el president de Navantia, Ricardo Domínguez. Faltant per conèixer el destí de les inversions que promet Doha i el període temporal en el qual es farà ús d’aquests diners, fonts d’executiu van indicar que aquesta pluja de milions estarà lligada als projectes estratègics (PERTE) nascuts dels fons europeus, que tenen com a eixos centrals la transformació ecològica i digital. I Garamendi va confirmar que l’energia serà un dels sectors als quals anirà a parar aquest gairebé «bilió de pessetes», no en va Qatar és un dels principals inversors en aquest sector a Espanya, així com en el financer. «Enfortir l’economia» «Aquesta visita ens brinda l’oportunitat d’enfortir l’economia espanyola a través dels fons europeus de recuperació», va agregar l’empresari de Qatar Sheikh Khalid bin Thani Al Thani, conseller a Prisa, i co-president juntament amb Ignacio Sánchez Galán del Comitè Empresarial Qatar–Espanya, una aliança creada en 2021 per a impulsar el «diàleg» entre empreses en l’àmbit de «la cultura, l’art, l’economia o la indústria», segons va iniciar el de Qatar. Durant la jornada es van signar diversos acords de col·laboració en matèria d’economia, comerç, educació, cooperació militar i judicial, salut, ciència i innovació. Entre ells, un memoràndum d’entesa (MoU) entre el fons sobirà de Qatar QIA i Cofides per a «identificar oportunitats d’inversió alineades amb el pla de recuperació» espanyol.