Les dones amb càrrecs directius dins l’àmbit de l’hostaleria que es van citar ahir a Lloret de Mar en un fòrum sobre lideratge femení en aquest sector van demanar que aquest sigui compartit i van defensar aquesta complementarietat.

Per l’Hotel Guitart Central Park Aqua Resort van passar presidentes de grups hotelers com Cristina Cabañas i Carme Hospital, al capdavant de Guitart i Aromar respectivament, però també responsables de departaments importants en companyies com Vueling o Melià Hotels com Ana Fernández o María Zarraluqui.

Totes van coincidir que aquest fòrum, organitzat per l’Associació Espanyola de Directors d’Hotel, havia de servir per confeccionar un full de ruta cap a aquest lideratge compartit, i per això van llançar idees per millorar les oportunitats per al talent femení. El moviment, van puntualitzar, ha d’anar de dalt a baix i es va assenyalar la importància que les mesures de conciliació siguin reals i no estètiques.

Aquest punt enllaçava, a més, amb alguna de les conclusions que s’extreien d’un estudi que va presentar la plataforma d’ocupació i formació en turisme i hostaleria Turijobs i que deixava entreveure el problema del sector per a trobar treballadors.

Segons aquest informe sobre el paper de les dones en l’activitat turística, que analitza una mostra d’un miler d’enquestats, un 62,2% d’empleades canviaria de professió, xifra que ascendeix al 64,1% en el cas dels homes. A la majoria no els importa quin seria el nou sector i apunten com a principals motivacions a una millor conciliació de la feina amb la vida familiar, desenvolupar-se en un projecte laboral motivador i guanyar més diners.

Les diferents ponents de Lloret van recordar, davant d’algunes d’aquestes raons, que la incorporació de dones al lideratge ha suposat una major sensibilitat en algunes reivindicacions com les que tenen a veure amb la bretxa salarial, la desigualtat d’oportunitats o la necessitat de conciliar.

En aquest full de ruta es va posar també l’accent en la formació i que es potenciïn els currículums sense que s’apliqui cap biaix per gènere o edat. La idea principal és la que el sector turístic necessita aquest lideratge compartit i que les dones necessiten regular la seva autoexigència sense renunciar a l’ambició.

En una de les taules del fòrum, Cristina Cabañas va recordar que el grup Guitart compta amb un pla de paritat des de 2019 i va recordar situacions personals que van dificultar el seu accés a la direcció que ostenta des de fa vuit anys relacionats amb el físic : «Ser rossa i d’ulls clars no ajudava». Ara, apareix en la llista de 150 persones més influents d’Espanya en el sector turístic, segons la llista de l’empresa de serveis de gestió Sergestur. No obstant això, va subratllar que només el 44% de les persones que apareixen en aquesta relació són dones i va advocar perquè s’igualin les xifres.

«Sense complexos»

Cabañas va compartir una de les taules amb la presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem en les seves sigles en català), Joana Amat, que va destacar que les noves generacions «no tenen complexos, saben que estan en un aprenentatge continu i trepitgen fort, amb el que hi ha moltes possibilitats que això s’equilibri». Amat va advocar per evitar la falsa modèstia i es va declarar «un referent del sector immobiliari, al capdavant de Amat Immobiiaris.

Amb ambdues es van asseure amb la vicepresidenta tercera de la Cambra de Comerç de Barcelona i responsable de l’àrea de turisme, Roser Xalabader, que també va apuntar a l’impuls de «les joves de trenta anys».