Nova cita amb les pimes innovadores. El 25 de maig tindrà lloc l’acte d’entrega de premis de la tercera edició del <strong>premi BBVA a la Innovació Mediambiental per a pimes i autònoms</strong>.

Convocat i coorganitzat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA, durant l’acte, que se celebrarà al Recinte Modernista de Sant Pau, es donaran a conèixer els finalistes, així com el primer i segon premi, dotats amb 10.000 i 5.000 euros, respectivament. A aquesta tercera edició s’han presentat 28 candidatures.

Prèviament, la directora de la càtedra d’Economia Circular del Tecnocampus UPF, Sònia Llorens, pronunciarà una conferència sota el títol: «Nous reptes en sostenibilitat: L’economia circular», tenint en compte que aquesta activitat pot ser una base de transformació social

Al seu torn, la presentadora, Elisabet Carnicé, conversarà amb el president d’Aeinnova, Raúl Aragonés, sobre el projecte que va guanyar en la primera edició. L’acte acabarà amb una projecció visual elaborada per l’empresa Visual & Design Thinker.

A més dels representants institucionals de les entitats organitzadores intervindrà la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. També hi assistirà Anna Barnadas, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, que ha format part del jurat.

Empresa i sostenibilitat

L’acte, que serà presencial, es podrà seguir per ‘streaming’ i es dirigeix a totes les empreses, entitats i professionals interessats en el binomi empresa i sostenibilitat, però també a totes les persones preocupades pels efectes del canvi climàtic. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la Fundació Antigues Caixes Catalanes. Es podrà seguir pel canal de Youtube d’EL PERIÓDICO.

El premi es va crear el 2019 i té per objectiu promoure la innovació i la sostenibilitat en l’àmbit empresarial en resposta a les necessitats actuals. La idea consisteix a millorar el benestar de les persones i l’estat del medi natural. També pretén reconèixer i fomentar els valors de respecte pel medi ambient en la societat.

El guardó pren com a referència l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l’ONU el 2015 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), tot i que s’emmarca essencialment en els objectius 7, 12 i 13 que es refereixen a l'energia neta i renovable, la producció i el consum responsable i l’acció climàtica.

Compta amb la col·laboració de Fundació Pimec, Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi d’Economistes, així com d’EL PERIÓDICO. El jurat d’aquesta tercera edició ha estat format per Anna Barnadas, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat (representada per Mireia Cañellas, responsable de Desenvolupament Sostenible); Elvira Carles, directora de Fundació Empresa & Clima; Joan Enric Ricart, professor de direcció estratètica d’IESE; Antoni Abad, president de Cecot; Albert Sáez, director d’EL PERIÓDICO i Joan Carles Alba, director del Segment de pimes del BBVA a Catalunya, que actua com a secretari sense vot.