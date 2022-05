Rússia expulsa 27 diplomàtics espanyols però deixa l’ambaixador

El Govern rus va ordenar ahir l’expulsió de 27 diplomàtics de l’ambaixada espanyola a Moscou i del consolat general a Sant Petersburg, en reciprocitat per la mesura en el mateix sentit adoptada per Espanya el 5 d’abril, segons va informar el Ministeri d’Exteriors mitjançant un comunicat. Els dóna set dies per anar-se’n del país des del lliurament de la nota a l’ambaixador, que es podrà quedar. Rússia també va anunciar ahir l’expulsió de 58 diplomàtics europeus més.

«De la part russa se li va presentar [a l’ambaixador espanyol] una protesta enèrgica en relació amb l’anunci provocatiu fet per Madrid de declarar persona non grata 27 empleats de les representacions russes a Espanya», va assenyalar el departament que dirigeix Serguei Lavrov a través d’un comunicat, va informar Efe, en referència a les expulsions del 5 d’abril per part d’Espanya. «Aquest pas inamistós es reflectirà negativament en les relacions russoespanyoles», va assenyalar.