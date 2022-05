Inspecció del Treball ha enviat un requeriment als treballadors de Ryanair perquè aboni el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a la plantilla de treballadors de Girona. Aquesta resolució arriba després d'una denúncia del sindicat USO en què asseguren que hi ha quinze treballadors que durant el 2021 no van rebre 950 euros mensuals i rebien un conjunt de compensacions a finals d'any per arribar a l'SMI anual. Malgrat tot, Inspecció del Treball assegura que els treballadors han de rebre aquest salari mensualment i no es pot buscar el còmput anual, ja que així ho determina l'Estatut dels Treballadors. Des del sindicat celebren la decisió i demanen que l'empresa resolgui la situació per evitar que aquest 2022 es repeteixi el mateix.

Ryanair haurà de garantir que tots els treballadors a la base de Girona cobren l'SMI cada mes. Aquest és un punt que durant el 2021 no s'ha complert, ja que hi hauria una quinzena de persones que no van rebre un mínim de 950 euros mensuals. Aquesta situació es dona en els casos de contractes especials per hora de vol o pels que s’assimilen a pràctiques. En aquest cas, l’empresa compta amb un sistema de compensacions a finals d’any que permet als treballadors arribar al mínim de l’SMI anual, malgrat que hi hagi mesos que no hi hagin arribat.

Segons Inspecció del Treball cal garantir que tota la plantilla ingressi els 950 euros mensuals com a mínim (o la part proporcional en casos de reducció de jornada), ja que les compensacions no poden espaiar-se fins a finals d'any. De fet, l’organisme assegura que això vulnera l'Estatut del Treballador perquè estableix que «l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars no poden excedir un mes». Per això no es pot marcar un any per compensar el salari que no s'ha cobrat.