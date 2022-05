La Unió Europea impulsa el seu pla de desconnexió energètica de Rússia

La guerra de Vladímir Putin contra Ucraïna ha posat de manifest l’elevada dependència i la vulnerabilitat energètica de la Unió Europea respecte els combustibles fòssils procedents de Rússia, d’on importa el 40% del gas que consumeix, el 28% del petroli i el 46% del carbó. Per accelerar al màxim la reducció i alliberar-se «com més aviat millor» dels hidrocarburs russos, la Comissió Europea va presentar ahir la seva nova estratègia, batejada amb el nom de RepowerEU, que pivotarà sobre tres eixos: més energies renovables, més eficiència energètica i diversificació de les importacions de gas. Fer realitat aquest pla, segons les estimacions de Brussel·les, requerirà 210.000 milions d’euros en inversions fins al 2027.

«La guerra de Putin està desestabilitzant el mercat energètic mundial. Mostra fins a quin punt som dependents dels combustibles fòssils importats. I com som de vulnerables en dependre de Rússia per importar els nostres combustibles fòssils. Ara hem de reduir el més ràpidament possible la nostra dependència energètica de Rússia. Ho podem fer», va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després de l’adopció del nou paquet de propostes amb què es bascularà cap a una independència energètica que fins fa uns quants mesos ningú excepte Polònia o els països bàltics es plantejaven.

Desconnexió urgent

De la nit al dia, la «brutal» guerra contra Ucraïna ho ha canviat tot i ha convertit en extremadament urgent la desconnexió perquè continuar dependent i pagant pel gas i el petroli rus -uns 800 milions d’euros diaris- suposa, en primer lloc, continuar finançant la maquinària de guerra del Kremlin. De moment, els Vint-i-set ja han decidit alliberar-se del carbó, que està subjecte a les sancions europees, però intenten encara adoptar un embargament contra el petroli tot i que de moment el gas segueix sense estar sobre la taula.

Després de la decisió de Moscou de tallar el subministrament a Bulgària i Polònia, Brussel·les és conscient que pot ser qüestió de temps que el règim de Putin tanqui l’aixeta. Per anticipar-se, plantegen diversificar la importació de petroli, gas i hidrogen, construir noves infraestructures i crear una plataforma voluntària per a la compra conjunta que millori la capacitat de negociació dels Vint-i-set i els permeti assolir preus més barats.