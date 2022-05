Els tripulants de cabina de Ryanair anticipen un estiu calent. Set sindicats, entre ells els espanyols Sitcpla i USO, amenacen de convocar vagues aquest estiu a tota Europa si el gegant aeri del baix cost no millora les «precàries condicions de treball». La plantilla de Ryanair ja es va mobilitzar el 2018 en la primera vaga a escala europea, però els sindicats denuncien que des de llavors s'han introduït poques modificacions en les condicions de treball dels tripulants de cabina i per això preparen repetir les mobilitzacions. Els sindicats que preparen els aturs són els espanyols USO i Sitcpla, els belgues ACV PULS i CNE, el francès SNPNC, el portuguès SNPVAC i l'italià Uiltrasporti.

Entre les reivindicacions defensades pels sindicats i que ja han traslladat a la direcció de Ryanair es troba «l'aplicació dels drets laborals bàsics, que no seran objecte de negociació», i acabar amb remuneracions per sota del salari mínim interprofessional (SMI); i posar fi a la contractació a través de la «cessió il·legal de treballadors», com han acreditat per Inspecció de Treball i l'Audiència Nacional.

En aquest sentit, les organitzacions sindicals denuncien que l'aerolínia no està acatant sentències judicials sobre matèria laboral, amb la «inacció de les autoritats locals i europees», i que segueix sense adaptar-se a les diverses lleis nacionals i normes socials als països on opera la companyia aèria i segueix sense reconèixer els drets dels treballadors a organitzar-se en sindicats de la seva elecció per participar en la negociació col·lectiva.

Des del sindicat espanyol USO es denuncien «atacs contra els drets dels treballadors» per part de Ryanair, com el fet que la tripulació de cabina continua treballant sense accés a aigua a bord de l'avió malgrat haver estat sancionada per la Inspecció de Treball a Espanya o falta de transparència en el sistema de trasllats i en els ascensos en la carrera professional, la qual cosa «sovint s'utilitza com a forma de pressió als treballadors perquè acceptin pitjors condicions».

Els set sindicats representants de Ryanair carreguen també contra la permissivitat dels Governs amb el model de la companyia irlandesa de baix cost i asseguren que aquesta inacció deixa «als treballadors indefensos davant el dúmping social» i també als passatgers «exposats a les pertorbacions» que provocaran els aturs aquest estiu si finalment es convoquen.