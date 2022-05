Davant l’escalada de la inflació ningú vol perdre poder adquisitiu i els funcionaris no en són una excepció. Després que l’any passat el Govern decidís unilateralment incrementar el sou dels empleats públics el 2% (quan l’IPC mitjà va ser del 3,2%), els sindicats amb més representació en la funció pública han mogut fitxa amb temps i amenacen amb mobilitzacions si no hi ha consens sobre la pròxima pujada. Els pensionistes ja tenen lligat per llei que les seves prestacions pujaran en funció del que pugi la inflació mitjana de l’any i els empleats públics no volen quedar-se lluny d’aquesta xifra.

CCOO i UGT han sumat la seva pressió a la que CSIF va anunciar la setmana passada, ja que ha convocat una concentració a Madrid el dimecres 25 de maig. Ja no va provar bé entre les centrals les paraules fa unes setmanes del president Pedro Sánchez que els sous en l’Administració pujarien el que es pactés en el sector privat entre patronal i sindicats. Van considerar que això furtava la seva pròpia negociació col·lectiva, malgrat que finalment no hi ha hagut acord entre els agents socials. «No estem disposats a consentir que els més de tres milions d’empleades i empleats públics es quedin sense revisió salarial. En aquest sentit, exigim la negociació d’un acord plurianual que recuperi poder adquisitiu», han manifestat CCOO i UGT en un comunicat conjunt.

Aclarida la incògnita de quant pujaran els salaris en el sector privat –pujaran el que el conflicte en cada conveni permeti– i amb l’oferta pública d’ocupació (OPE) per al 2022 pràcticament encarrilada, els sindicats posen ara el focus en els salaris. Segons CSIF, els empleats públics arrosseguen una pèrdua de poder adquisitiu del 15% des de 2010, quan l’últim Govern de José Luis Rodríguez Zapatero els va rebaixar el sou com una de les mesures de l’inici del període de retallades i austeritat.

Aquest divendres hi ha hagut una nova reunió entre Funció Pública i les centrals amb l’expectativa que dilluns acabin tancant l’OPE d’aquest any. L’OPE rondarà una mica per sobre de les 23.000 places en l’Administració General de l’Estat (AGE), com va avançar EL PERIÓDICO. La idea preliminar de l’Executiu és portar-la dimarts al Consell de Ministres per a la seva aprovació.

Les protestes a nivell estatal per millores salarials coincidiran amb diverses protestes a nivell local convocades per plataformes d’interins descontentes amb el disseny i l’execució dels processos d’estabilització en els quals està immersa l’Administració. A Catalunya, per exemple, divendres que ve, la Plataforma d’Interines de Catalunya (PIC) ha organitzat un acte de protesta davant la Llotja del Mar per manifestar el seu rebuig dels criteris pactats entre la Generalitat i els sindicats per als concursos de mèrits. Aquests criteris preveuen estabilitzar les 27.584 places que actualment estan ocupades per eventuals. A Extremadura, els interins de la Junta han realitzat aquesta setmana manifestacions similars.