El Govern manté el seu full de ruta respecte al sistema públic de pensions malgrat les recents pressions del Banc d’Espanya per fer més ajustos. El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá, va menysprear ahir els dubtes que des de l’organisme presidit per Pablo Hernández de Cos van manifestar sobre la viabilitat d’aquest. El ministre, en la mateixa línia que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, va reiterar la seva intenció de complir amb la recent reforma i que les pensions pugin l’any que ve de manera automàtica segons la mitjana de l’IPC. En aquest sentit, el Pla d’Estabilitat incorpora una pujada entorn del 6% de les prestacions per al 2023, en previsió que la taxa mitjana d’inflació se situï en entorn a aquesta xifra. «El Banc d’Espanya no ha fet cap anàlisi nova que em faci canviar la meva valoració de la sostenibilitat que em faci canviar la meva valoració de la sostenibilitat del sistema públic de pensions», va dir.