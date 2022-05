Girona ha registrat set morts a la feina de gener a maig de 2022, un més que en tot l’any 2021. Aquesta és la dada que va posar sobre la taula UGT ahir per denunciar l’increment de la sinistraliat laboral. «Des del gener d’aquest any, 31 persones han perdut la vida en accidents de treball durant la seva jornada laboral a Catalunya. Volem destacar l’increment a Girona», van assegurar representants del sindicat en una roda de premsa.

La xifra catalana també supera «amb diferència» els 24 accidents mortals acumulats que es van produir entre gener i maig de l’any passat. Els sinistres van ser provocats per agents materials, caigudes d’alçada, infarts, causes naturals i accidents de trànsit. «S’ha de tenir en compte que, un gran nombre d’aquests accidents, es podrien haver evitat amb mesures preventives idònies» per part de l’empresariat, va afegir el sindicat.

En aquest sentit, va denunciar que «el fet que encara avui els treballadors i treballadores perdin la vida per caigudes d’altura, atrapaments o aixafaments, causes que semblen més pròpies de les condicions de treball del segle XIX que del segle XXI». UGT va exigir a les empreses que adoptin les mesures preventives pertinents per evitar l’exposició o les conseqüències de l’exposició a aquests riscos: proteccions col·lectives (tancaments, baranes, xarxes, etc.), arnesos i sistemes de protecció anticaigudes, instal·lació de línies de vida, així com formació i informació adequada dels treballadors i les treballadores.

També va assegurar que calen ampliar els recursos humans i els materials de la Inspecció de Treball i dels organismes tècnics com l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), i el Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral, que depèn del Departament de Salut.