L’alça dels preus està modificant els hàbits de consum i la composició de la cistella de la compra. Una de les conseqüències és que el pes de la marca blanca que compren els consumidors ha augmentat fins a nivells rècord. Un estudi de NielsenIQ encarregat per l’associació de fabricants i distribuïdors Aecoc constata que els productes de les cadenes de distribució suposen ja el 43% del total, quota mai aconseguida. La marca blanca ha crescut el 1,8% en el que va d’any. Abans de la pandèmia, la marca blanca suposava entorn del 25% de la cistella de la compra.

La pujada de preus ha desencadenat la prudència dels compradors. La inflació es va situar a l’abril en el 8,3% respecte de l’any passat, fins als nivells més alts en 35 anys. Els aliments i begudes no alcohòliques es van encarir especialment, però també la carn, el pa, els cereals, els llegums i hortalisses, la llet, el formatge i els ous.

L’alça de preus als súpers també és evident. Les dades extretes de Soysuper Insights sobre l’evolució dels preus en línia de tots els productes en 50 municipis de les 50 províncies espanyoles mostren una alça mitjana del 7,3% en els primers quatre mesos de l’any, quan el 2021 va tancar amb una pujada de l’1,1%. L’estudi, donat a conèixer ahir, apunta que al gener l’increment va ser del 3,6%, al febrer va ser de 4,8%, al març de 6,3%, i va tancar a l’abril amb el 7,3%. Per Comunitats Autònomes, la majoria estan per sobre del 7%. Al capdavant La Rioja (7,9%), Castella-la Manxa (7,8%), Aragó (7,8%), Madrid (7,8%), Canàries (7,7%) i Castella i Lleó (7,7%). Catalunya va arribar al 7,2%. Les categories que més pugen de preu són la pasta, arròs i llegums (15,7%); fleca i pastisseria (12,3%); i conserves, sopes, olis i condiments (10,9%). L’oli, el 29%. Les dades s’extreuen dels preus de Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, Eroski, Condis, El Corte Inglés, Hipercor i Caprabo.

Segons les dades de NielsenIQ, el 70% dels consumidors es fixa més que abans en preus i promocions, un creixement de 10 punts respecte de les dades de l’any passat. Segons dades de la consultora Kantar, la marca blanca creixia ja a finals d’any en vuit de cada 10 cadenes de distribució. Els consumidors reaccionen davant les pujades de preus amb major sensibilitat a les promocions i en el que els experts denominen downtrading o cerca de marques més barates. En aquesta batalla, la marca blanca guanya. El producte fresc també agafa importància en termes de tendència, però és una incògnita encara saber que efecte tindrà el context d’inflació general. Les marques porten anys donant especial atenció als productes frescos de qualitat i de proximitat, però la baixada de qualitats per a millorar preus pot afectar.

El president de Aecoc, Ignacio González, ja advertia fa unes setmanes que «el somni dels feliços anys 20 s’esfuma» i que l’alça dels preus «s’està enduent dues terceres parts de l’augment del consum». Els esforços de les cadenes de distribució de no pujar preus en 2021 ja no es perceben en el primer trimestre. Les cadenes de supermercats van assumir la pujada de costos parcialment l’any passat, però ja no ho fan. Per a Ignacio Cid, responsable d’estudis de Aldi, l’alça de les vendes de la marca blanca s’està produint en totes les cadenes i en totes les categories de productes: «El consumidor esmorteeix la inflació comprant productes més barats», va afirmar ahir.