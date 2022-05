Sense neu i sense la presència de Rússia, el Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per les sigles en anglès) celebrarà la seva tradicional cimera anual a la petita localitat suïssa de Davos, que aquest any serà per primera vegada a la primavera, i no al gener, ja que l’avanç de l’òmicron al principi d’any va aconsellar demorar-la fins al maig. Sens dubte, la guerra a Ucraïna i els seus efectes sobre l’economia mundial, la societat i la seguretat alimentària s’han convertit en l’eix fonamental d’aquesta cimera, convocada sota el lema ‘Història en un punt d’inflexió: Polítiques governamentals i estratègies empresarials».

El president del Govern central, Pedro Sánchez, participarà a Davos en diversos actes al llarg de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent. Des del punt de vista econòmic, la principal comesa concreta que s’ha marcat el president és projectar les oportunitats d’Espanya com a focus d’inversió en projectes relacionats amb el disseny i la fabricació de microxips. Aquest mateix dimarts el Consell de Ministres preveu aprovar el projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) sobre semiconductors (microxips), que preveu mobilitzar una inversió pública d’11.000 milions amb càrrec als fons europeus Next Generation EU i sobre la qual palanquejar una inversió privada encara més elevada.

Per avançar, el president ha concertat les entrevistes a Davos amb els primers executius de les multinacionals nord-americanes Intel, Pat Gelsinger; Qualcomm, Cristiano Amon; Micron, Sanjay Mehrotra, i Cisco, Chuck Robbins. A més, segons fonts de la Moncloa, el president serà el convidat principal d’un sopar organitzat per Qualcom, per al qual està prevista l’assistència de mig centenar de tecnològiques de tot el món, i participarà en un altre esdeveniment similar organitzat per Intel. Amb tot, segons aquestes mateixes fonts, l’expectativa no és tornar de Davos amb l’anunci d’inversions multimilionàries. La delegació espanyola és conscient que aquest tipus d’anuncis necessita un període més llarg de maduració, però es pretén aprofitar la presència del president del Govern central en aquest fòrum empresarial tan important per tendir ponts i presentar els avantatges que oferirà Espanya a partir de les ajudes públiques vinculades al PERTE sobre semiconductors.

L’agenda econòmica del president a Davos també inclou una trobada amb el president i màxims executius de la siderúrgica ArcelorMittal, amb el doble objectiu de consolidar i ampliar les seves inversions a Espanya i d’avançar en l’estratègia de transició ecològica de la multinacional britànica. També està prevista una entrevista de Pedro Sánchez amb els representants del fons sobirà d’inversió de Singapur Temasek.

La seguretat energètica és l’altre tema econòmic en què Espanya tindrà una participació activa, a través de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Dins de la delegació espanyola també participaran a Davos el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, i la titular d’Indústria, Reyes Maroto. En aquesta ocasió, no acudirà a Davos la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

L’agenda política de la cimera, sens dubte, estarà marcada per la guerra a Ucraïna. Està prevista la intervenció per videoconferència del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, dilluns al matí. A més, es desplaçarà a Davos una delegació de personalitats públiques del país, composta per la vicepresidenta i ministra d’Economia, Iúlia Sviridenko; pels ministres de Transformació Digital i d’Exteriors; per l’alcalde de Kíiv, i per cinc parlamentaris.