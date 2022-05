El trànsit total del port de Barcelona va créixer el 9,1% fins a l’abril. Els indicadors d’activitat portuària de Barcelona indiquen que la recuperació econòmica es manté malgrat l’existència d’indubtables incerteses. El trànsit total va arribar a les 23,9 milions de tones, xifra que representa un creixement del 9,1% respecte al mateix període del 2021. Les importacions van augmentar un 14,1% mentre que les exportacions van baixar un 2,2% i els trànsits van créixer el 12,6%.

La reducció de l’exportació que informa Port de Barcelona és coherent amb l’evolució de la balança comercial catalana, que manté menys entusiasme que en mesos passats. Al març, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar el 7,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, i van assolir els 8.159,8 milions d’euros, i així van experimentar un creixement sostingut si bé inferior a la taxa de variació anual del conjunt d’exportacions espanyoles (17,1%). Les exportacions catalanes equivalen al 24,7% del total espanyol. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, va ser el que més va contribuir a aquest increment de les exportacions. El químic és un dels sectors estratègics també per a Port de Barcelona.

Durant els quatre primers mesos del 2022, el trànsit de contenidors va ser de 1.177.338 TEU, una xifra un 3,8% inferior a l’obtinguda durant el mateix període de l’exercici passat a causa de la baixada dels contenidors plens d’exportació (-8,6%). Al contrari, la importació presenta xifres molt positives (10%).

Combustibles

Els líquids a granel, que van sumar 5.568.802 tones (47,1%), lideren «amb contundència» el creixement del trànsit total. Destaca el bon comportament dels hidrocarburs (49,4%) amb creixements superiors al 100% en el cas de gasolina i gas natural, així com l’augment del 94% dels biocombustibles, que han arribat a les 623.661 tones. També s’han de destacar els creixements dels granels líquids en trànsit, que sumen 2.597.420 tones (87,5%), amb creixements també superiors al 100% en el cas de la gasolina i els biocombustibles i que reforça el paper de Barcelona com a ‘hub’ del Mediterrani per aquest tipus de trànsit, amb la potenciació de l’emmagatzematge davant la perspectiva que es talli per complet el subministrament procedent de Rússia cap a Europa.

En l’àmbit dels sòlids a granel, que han tingut un trànsit d’1.504.806 (5,2%), s’han de destacar els creixements dels cereals i farines (82,6%) i les potasses, que han sumat 191.589 tones i experimenten un robust creixement del 261,3%.

Les unitats de transport intermodal (UTI) que es mouen en els serveis regulars amb les Balears, el nord de l’Àfrica i Itàlia van sumar 135.395 unitats, amb un augment del 14,4%. Destaca el creixement de les UTI transportades al Marroc, 2.482 camions i remolcs (39,8%), un trànsit que s’està normalitzant després de desaparèixer les restriccions decretades per aquest país amb motiu de la covid.

En el cas dels passatgers, els ferris han transportat 263.812 persones, cosa que representa un 127,4% més que en els quatre primers mesos de l’any 2021. El trànsit de creueristes, que ha sigut de 220.316 passatgers, també continua creixent a bon ritme, però encara es troba lluny de les xifres prepandèmiques.

El trànsit de vehicles, amb 141.293 unitats mogudes (-22,3%), es troba encara en xifres negatives, tot i que a l’abril ha mostrat els millors números dels últims mesos, amb un -0,8% respecte al mateix mes del 2021. Per països, destaquen els creixements dels intercanvis amb el Japó i Corea del Sud, destinacions situades a l’Extrem Orient, que augmenten el 29,9% i 13,8%, respectivament. Mentrestant la Xina experimenta un descens en el trànsit de contenidors del -8,1% a causa de la caiguda de les exportacions. També destaca l’augment dels trànsits amb els Estats Units (21%), que creixen tant en les importacions com en les exportacions.