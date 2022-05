Davant l’escalada que està experimentant la inflació ningú no vol perdre poder adquisitiu i els funcionaris no en són una excepció. Després que l’any passat el Govern decidís unilateralment incrementar el sou dels empleats públics un 2% (quan l’IPC mitjà va ser del 3,2%), els sindicats que tenen més representació en la funció pública han mogut fitxa amb antelació i amenacen amb mobilitzacions si no hi ha consens sobre la propera pujada dels seus salaris. Els pensionistes ja tenen assegurat per llei que les prestacions pujaran el que acabi pujant la inflació mitjana de l’any i els empleats públics no es volen quedar lluny d’aquesta xifra.

Els sindicats CCOO i UGT han sumat la seva pressió a la que ja va anunciar la setmana passada Csif, que té convocada una concentració a Madrid per a dimecres que ve, dia 25 de maig. Ja no va caure gens bé entre les centrals les declaracions fetes fa unes setmanes pel president del Govern, Pedro Sánchez, en el sentit que els salaris a l’Administració Pública pujarien el que es pactés al sector privat entre patronal i sindicats. Acord plurianual Els sindicats consideren que això furtava la seva pròpia negociació col·lectiva, malgrat que finalment no hi ha hagut acord entre els agents socials. «No estem disposats a consentir que els més de tres milions de treballadors i empleats públics es quedin sense revisió salarial. En aquest sentit, exigim la negociació d’un acord plurianual que recuperi poder adquisitiu», van manifestar ahir CCOO i UGT en un comunicat. Les protestes a nivell estatal per millores salarials coincidiran en el temps amb diverses protestes a nivell local convocades per plataformes d’interins, descontentes amb el disseny i l’execució dels processos d’estabilització.