El sector immobiliari ha deixat definitivament enrere els estralls de la crisi del 2008. La compravenda d’habitatges durant el primer trimestre a les comarques gironines ha crescut un 20% respecte el mateix període de 2019, i ja s’emmiralla amb les xifres que hi havia just abans que esclatés la bombolla immobiliària. Les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) certifiquen que l’eufòria immobiliària ha tornat 14 anys després del crac que va enfonsar l’economia mundial, i això a pesar de (o precisament per) les crisis de la pandèmia i de l’augment de preus.

De gener a març hi va haver a la província 3.640 operacions de compravenda, el doble que les 1.838 que hi va haver el primer trimestre de 2012. De fet, són les millors dades des d’inicis de 2007 (3.822 operacions), època en la qual tot just començaven a sonar els primers trons de la tempesta financera que va rebentar la bombolla. Les xifres milloren mes a mes. El març passat va ser el més prolífic pel que fa a compra i venda d’habitatges a Girona des de gener del 2008, amb 1.274 operacions, un 22% més que fa un any i gairebé quatre vegades més que fa una dècada. La diferència amb la situació que hi havia durant la primera dècada dels 2000 és en el tipus d’habitatge transaccionat. En l’època pre-bombolla les operacions de compravenda estaven repartides a parts més o menys iguals entre les d’habitatge nou, un sector estimulat per grans promocions immobiliàries, i les de segona mà. La crisi va revertir aquesta tendència. A Girona a partir de l’any 2013 es va començar a eixamplar la diferència entre les dues tipologies. L’habitatge nou anava a la baixa i s’estancava, mentre que el de segona no parava de créixer i era el que marcava el ritme de la recuperació. El 2019, just abans de la pandèmia, el 83% del total de compravendes eren d’habitatges usats a la província. La pandèmia va tornar a enfonsar durant tres mesos aquesta tendència, però de juliol de 2019 el creixement ha estat esponencial. L’impacte de la inflació La crescuda de Girona es fa extensible tant a la resta de Catalunya (9.318 operacions al març, un 14% més) com al conjunt d’Espanya (58.272 operacions al març, un 25% més). L’alça de demanda fa preveure un escalfament dels preus al sector, fins ara amb alces relativament moderades. Segons dades del Col·legi de Registradors, el preu mitjà de l’habitatge continua mostrant increments significatius tant en els seus resultats trimestrals com interanuals. Els 1.911 euros el metre quadrat del primer trimestre suposen un increment del 3,1% respecte al trimestre precedent, originat sobretot pel creixement en habitatge usat (3,5%), mentre que l’habitatge nou també creix lleugerament el 1,6%.