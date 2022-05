Les exportacions d’alta tecnologia creixen un 20% el primer trimestre

Les exportacions d’alt contingut tecnològic van augmentar un 20,2% durant el primer trimestre d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2021, segons va informar ahir l’Idescat. En termes absoluts, van assolir els 2.756 milions d’euros entre gener i març pel bon comportament de les vendes de productes farmacèutics que suposen el 80% dels productes d’aquest nivell i han pujat un 24,4%. El segment que més ha augmentat, però, ha estat el de les exportacions de contingut tecnològic mitjà baix, amb un 29,9%, fins als 3.294,6 milions d’euros. En total, Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 20.583 milions d’euros durant el primer trimestre, un 12,4% més.

Segons l’Idescat, el grup de productes de contingut tecnològic mitjà baix són els que augmenten més les vendes a l’estranger, amb un 29,2%, seguit dels d’alt contingut tecnològic, amb un 20,2%, els de nivell baix (+8,8%) i els de nivell mitjà alt (+7,2%). En el cas del segment de productes mitjà baix, van pujar les vendes especialment del grup de productes com el coc i de refinació del petroli, i els vaixells i embarcacions, amb un 86,8%. També ho van fer el cautxú i matèries plàstiques, productes materials no metàl·lics i metal·lúrgia, amb un 19,1% més, i el de productes metàl·lics, amb un 15% més. El comportament d’aquestes exportacions per àrees geogràfiques ha estat molt similar: les destinades a la Unió Europea han augmentat un 30,4% i les destinades a la resta del món un 28,7%.