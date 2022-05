L’agricultura ocupa un lloc important en les recomanacions finals de la Conferència sobre el futur d'Europa, que es van lliurar el 9 de maig passat (Dia d'Europa) a Estrasburg als tres cop residents de les institucions europees (Roberta Metsola pel Parlament Europeu, Ursula von der Leyen per la Comissió Europea i Emmanuel Macron per al Consell de la UE). Sens dubte, és una prioritat dels europeus. Aquestes recomanacions són el resultat d’una consulta ciutadana que ha durat un any i que s’ha dividit en quatre àmbits: Economia-educació-transformació digital, Democràcia europea-lleis, Canvi climàtic i medi ambient i Migracions. En el grup referent a «Canvi climàtic i medi ambient», els ciutadans han considerat que els ajuts de la PAC s'haurien de reorientar a favor de la producció ecològica i sostenible, que respecti normes mediambientals precises. També demanen que es redueixi significativament l’ús de productes fitosanitaris i fertilitzants químics, d’acord amb els objectius existents, però sense deixar de garantir la seguretat alimentària. Així mateix, demanen la introducció d'una certificació de fixació de carboni, així com l'eliminació del dumping social a favor d'una transició ecològica cap a millors feines al sector agrari. La Conferència sobre el futur d'Europa va acabar dilluns dia 9. Ha estat una iniciativa en què el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió Europea es van comprometre a escoltar la ciutadania i a donar seguiment, en els seus respectius àmbits de competència, a les recomanacions formulades. L’informe que han rebut consta de 49 propostes dels quatre sectors establerts que inclouen objectius concrets.