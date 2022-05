El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va admetre ahir durant una visita a l’Aplec del Cargol de Lleida que «no és fàcil ni senzill per a una nació sense estat» com Catalunya crear una banca pública, però va assegurar que sap com és pot fer i que coneix les vies per aconseguir-ho, i que la voluntat és tirar-lo endavant si té el temps suficient per fer-ho possible. Durant la visita a Lleida, Giró també va dir que Catalunya «té una closca esquerdada a sobre, que és l’Estat Espanyol» i «hauria de fer igual que els cargols, que la canvien quan la tenen esquerdada».

Jaume Giró es va pronunciar sobre la visita que va mantenir aquesta setmana a Frankfurt amb el vicepresident del Banc Central Europeu, Luís de Guindos, per traslladar-li «la determinació» del Govern d’endegar un camí per aconseguir una banca pública per a Catalunya, un territori que «ha patit més que cap altre territori de l’Estat tot el procés de reestructuració bancària». «De tenir deu caixes i dos bancs amb seu a Catalunya en deu o dotze anys hem passat a no tenir-ne cap», va recordar. «Això genera una concentració bancària que és extremadament difícil i de conseqüències negatives per a la majoria de la població, però sobretot per a les petites i mitjanes empreses», va indicar.

El conseller no va voler entrar en el contingut ni en les vies concretes de la proposta, però va reconèixer que «no és una cosa fàcil ni senzilla, perquè si no ja s’hagués fet en els darrers dotze anys». Per últim, Giró també va expressar que confia que s’arribi a un acord sobre el català a l’escola però, sobretot, va demanar «que sigui un bon acord per a tothom».