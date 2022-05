Girona és la segona província de l’Estat que més gas liquat del petroli canalitzat consumeix. Les comarques gironines se situen, amb 9.974 tones, només per darrera de Madrid (32.951 tones) pel que fa a l’ús d’aquest combustible també conegut com a gas propà o GLP. Així ho constata un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que també situa la província com una de les que suma més consumidors de GLP al país. El document de Competència analitza l’evolució del mercat de GLP distribuït per xarxes de canalització l’any 2021, i detalla les empreses que desenvolupen aquesta activitat regulada, la seva quota de mercat per vendes i nombre de clients l’any 2021 i la seva distribució en les diferents províncies.

En aquesta línia, l’organisme no només situa Girona al capdavant en nombre de tones, sinó també en relació al nombre de clients. És la quarta regió en aquest camp, amb 21.987 usuaris el 2021, un 3,5% més que l’any anterior. La llista la lidera Madrid (47.527), seguida de Cantàbria (36.745) i Lugo (22.784).

Segons Miquel Castro, director comercial de Primagas, la província és una gran consumidora de gas propà «perquè hi ha moltes regions on la xarxa de gas natural no hi arriba o té moltes dificultats per per-ho». Segons el representant d’aquesta companyia comercialitzadora de gas propà, aquestes zones no tenen per què ser remotes, «sinó que poden estar a pocs quilòmetres de la ciutat de Girona, però en una zona de difícil accés».

Castro assenyala que la major part dels usuaris de Primagas a la província són restaurants, hotels i cases rurals, tot i que també hi ha vehicles que l’utilitzen com a combustible (també anomenat «autogas», present en algunes benzineres). En el cas dels negocis que en fan ús, el director comercial de la firma assegura que opten pel GLP en substitució del dièsel pel seu preu i perquè no allibera tantes emissions. «Molt abans, utilitzaven carbó. Després, van passar al dièsel, i ara mica en mica veiem com opten pel gas liquat del petroli com a alternativa perquè és més sostenible», diu.

Segons l’informe de Competència, l’any 2021 es va tancar amb una demanda de GLP canalitzat de 174.498 tones a nivell estatal (equivalents a 2.415 GWh d’energia), un 2,02% (3.715 t) més que la de 2020. Els grups amb vendes més elevades al conjunt del mercat van ser Nedgia (Naturgy) que ocupa el primer lloc, amb un 43,09% (75.193 t), seguit de Redexis i Nortegas amb un 19,64% (34.268 t) i 16,88% (29.453 t), respectivament, Madrileña amb un 9,47% i Dicogexa (2,67%). «Per tant, el mercat es concentra en els grups empresarials que també desenvolupen l’activitat de distribució de gas natural, per les sinergies entre totes dues activitats, dins d’una mateixa zona geogràfica», va constatar la CNMC. La resta de les companyies en conjunt suposen el 8,26% de les vendes a Espanya. L’evolució del nombre de clients de GLP canalitzat durant el període de 2020 a 2021, mostra un augment del 1,1% respecte del 2020. El nombre de clients va créixer en uns 4.728 clients respecte de 2020 el que indica una «escassa activitat».