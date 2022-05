Tot i que procedeixen de famílies polítiques diferents, conservadors i socialdemòcrates, el diagnòstic dels dos responsables econòmics de la Comissió Europea sobre la resposta fiscal necessària per esmorteir l’impacte de la crisi desencadenada pel coronavirus és idèntica. «Per ara la pandèmia continua perjudicant el mode de vida de les persones i l’economia en general. El nostre missatge clar és que el recolzament fiscal ha de continuar tant temps com sigui necessari», afirma el vicepresident, Valdis Domvrovkis. «La batalla contra la Covid19 encara no està guanyada i hem d’assegurar-nos de no repetir els errors de fa una dècada retirant el recolzament massa aviat», coincideix el comissari Paolo Gentiloni.

Tenint en compte les dades econòmiques disponibles, això significa, segons la Comissió Europea, que les regles fiscals del Pacte d’Estabilitat i Creixement haurien de seguir congelades un altre any més, també durant el 2022, de manera que els governs de la UE puguin mantenir la barra lliure i els estímuls fiscals per continuar recolzant la reactivació econòmica, sense l’obligació de complir els objectius de reducció del dèficit i el deute públic. «Per al 2022, és clar que el recolzament fiscal continuarà sent necessari. És millor equivocar-se i fer massa que molt poc», assegura el polític italià.

La decisió final es prendrà després d’una avaluació global de la situació econòmica de l’Eurozona, partint de criteris quantitatius. Concretament, l’«element clau» serà el moment en què l’activitat econòmica recuperi el nivell previ a la crisi del coronavirus, és a dir, l’últim trimestre del 2019. Partint de les previsions econòmiques d’hivern de la Comissió i els indicadors preliminars, això significa que les regles seguiran suspeses un any més, ja que l’economia no recuperarà el nivell del 2019 fins a mitjans del 2022.

Decisió a la primavera

«La Comissió avaluarà la desactivació o el manteniment de la clàusula d’escapament general sobre la base de les previsions de la primavera del 2021, que es publicaran en la primera quinzena de maig», assenyala el document. El text també assenyala que continuaran tenint en compte les situacions específiques de cada país després de la desactivació. És més, «en cas que un estat membre no hagi recuperat el nivell d’activitat econòmica previ a la crisi s’utilitzaran plenament totes les flexibilitats del Pacte d’Estabilitat i Creixement».

La Comissió Europea va activar per primera vegada la ‘clausula d’escapament’ el març de l’any passat com a part de la seva resposta ràpida a la pandèmia. La mesura, que permet desactivar les regles en cas de crisi econòmica greu i que no s’havia adoptat mai abans, va reflectir el compromís de Brussel·les amb la recuperació econòmica. «Va ser una declaració de la nostra determinació de prendre totes les mesures necessàries per abordar la pandèmia i recolzar llocs de treball i empreses», ha remarcat Gentiloni, que ha reiterat que «retirar el recolzament massa ràpid seria un error polític».

La recomanació figura en una nova comunicació adoptada aquest dimecres per l’Executiu comunitari que inclou també els criteris que s’han de seguir en el disseny de les noves mesures fiscals, així com indicacions en matèria de política fiscal. Tot això ha de servir de guia als governs europeus per dissenyar els programes d’estabilitat, els esborranys pressupostaris de l’any vinent i definir les regles pressupostàries que s’han d’aplicar l’any vinent, una cosa que es decidirà en els pròxims mesos. El document també anima els governs a aprofitar l’impuls del nou fons de recuperació de 750.000 milions d’euros.