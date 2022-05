En els dos anys de pandèmia, han aparegut 573 nous milmilionaris, fet que suposa un nou megaric cada 30 hores. El total de 2.668 milmilionaris que hi ha al món tenen en conjunt 12,7 bilions de dòlars, fet que suposa 3,78 més que abans de la pandèmia i una xifra que ja equival al 13,9% del PIB mundial, i s’ha triplicat des de l’any 2000, quan suposava el 4,4%. En el costat oposat, s’espera que a finals d’aquest any, 263 milions de persones addicionals podrien veure’s sumides en la pobresa extrema: un milió de persones més cada 33 hores. Així ho denuncia Oxfam Intermón en l’informe ‘Beneficiar-se del sofriment’ que es publica aquest dilluns amb motiu de la reunió del Fòrum Econòmic Mundial, cita anual de l’elit internacional a la ciutat suïssa de Davos.

Cada any, amb motiu de la reunió que l’elit empresarial i política celebra a la petita localitat dels Alps suïssos, l’oenagé presenta el seu tradicional informe sobre la desigualtat al món que pretén servir de contrapunt al debat capitalista que es desenvolupa durant una setmana en centre de convencions de Davos. «Els líders mundials que aquests dies es reuneixen a Davos s’enfronten a un dilema: anteposar els interessos d’elits i milmillonarios que s’aprofiten de manera desmesurada d’aquest model econòmic o adoptar mesures valentes en defensa de la gran majoria de la ciutadania. ¿Una prova de foc? Veurem si els Governs apliquen per fi el sentit comú i es decideixen per exemple a gravar més la riquesa dels milmilionaris», desafia Íñigo Macías, responsable d’investigacions d’Oxfam Intermón.

Quatre més a Espanya

En el cas espanyol, l’informe dona compte que ja el nombre de milmilionaris espanyols de la llista Forbes també ha augmentat des de l’inici de la pandèmia. Hi ha quatre nous milmilionaris mentre la riquesa dels que ja ho eren abans de la pandèmia ha crescut a un ritme de 6,8 milions d’euros al dia.

En la seva última llista, del mes d’abril, Forbes inclou un total de 28 noms en la llista espanyola de milmilionaris, en la qual el ‘top 5’ està representat pel fundador d’Inditex, Amancio Ortega, i la seva filla Sandra Ortega, seguits, per Juan Roig, el fundador de Mercadona, Rafael del Pino i Miguel Fluxá. Rosselló. Els cinc últims milmilionaris espanyols que figuren a la llista són els empresaris Antonio Gallardo Ballart, Francisco José Riberas Mera, Jorge Gallardo Ballart, Juan María Riberas Mera i Carmen Daurella.

Energia, alimentació i farmàcia

El nou estudi d’Oxfam Intermón també revela que a nivell global les empreses dels sectors energètic, alimentari i farmacèutic, generalment sectors dominats per un nombre limitat d’empreses. «Les fortunes dels milmilionaris dels sectors de l’alimentació i l’energia s’han incrementat en 453.000 milions de dòlars en els últims dos anys, cosa que equival a mil milions cada dos dies. En energia, les multinacionals BP, Shell Totalenergies, Exxon i Chevron «es van embutxacar l’any passat 2.600 dòlars de benefici per segon», s’afirma.

En el sector de l’alimentació, han sorgit en aquest mateix període 62 nous milmilionaris», afirma l’informe. Aquí, la família nord-americana Cargill juntament amb tres operadores més del sector controlen el 70% del mercat agrícola mundial. Per la seva banda, en el sector farmacèutic hi ha 40 nous milmilionaris, amb dues grans empreses –Moderna i Pfizer– al capdavant, pel seu domini en el mercat de les vacunes contra la covid.

En el seu document, Oxfam resumeix algunes de les coordenades que enquadren la desigualtat de rendes al món: els 10 homes més rics del món tenen més riquesa que els 3.100 milions de persones que componen el 40% més pobre de la humanitat. A més –afegeix– , la riquesa dels 20 milmilionaris més rics del món supera el PIB de tots els països de l’Àfrica subsahariana junts.