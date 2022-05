La Inspecció de Treball a Catalunya va imposar propostes de sanció i requeriments de quotes per valor de 130 milions d’euros durant el 2021. El balanç de les actuacions de la ‘policia laboral’ en terres catalanes deixen un resultat lleugerament superior als valors registrats abans de la pandèmia, cosa que dona compte de la reactivació de l’activitat econòmica, també la fraudulenta o irregular. I és que una de cada dues denúncies finalitza en multa. Així ho ha presentat aquest dilluns en roda de premsa el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la qual també ha avançat la incorporació de 10 nous efectius per al cos d’inspectors de cara a l’any que ve i que les campanyes específiques per combatre el frau se centraran en les normatives d’igualtat, la indemnització de treballadors temporals i temps de treball.

Dels 130 milions en multes i requeriments a empreses, el gruix de l’import correspon a actuacions en matèria de frau a la Seguretat Social. Principalment en matèries d’estrangeria –persones sense permís de treball–, empleats no donats d’alta pels empresaris –el que popularment es coneix com a treball ‘en negre’– o que no estaven donats d’alta correctament –com seria el cas, per exemple, dels falsos autònoms–. Dos de cada tres euros requerits per la ‘policia laboral’ a Catalunya corresponen a actuacions d’aquest tipus, que es van traduir en l’alta en el sistema de 5.973 persones que fins aleshores operaven en l’economia submergida. El terç restant correspon a propostes de sanció per infraccions.

En total la Inspecció va realitzar l’any passat 99.485 actuacions en empreses, cosa que representa un lleuger descens del 6% respecte a l’etapa precovid. De les actuacions específicament pilotades des de la direcció general de la Inspecció de Treball de Catalunya, la qual depèn directament de la conselleria d’Empresa i Treball, les propostes de sanció van ascendir l’any passat a 32 milions d’euros. Un dels flancs prioritaris de la ‘policia laboral’ catalana ha sigut la regularització de contractes temporals que estaven en frau de llei, cosa que s’ha saldat amb la conversió d’eventuals a fixos de 22.996 contractes, cosa que suposa un increment del 106% respecte a l’any passat.

Vigilar les liquidacions dels temporals

Un frau habitual que es troben els inspectors de Treball quan visiten empreses i responen a denúncies és que els treballadors temporals no sempre cobren correctament les seves liquidacions, i deixen de pagar-los una part l’empresa. Així ho ha explicat la directora general de la Inspecció de Treball, Mari Luz Bataller, que ha insistit que l’acció inspectora ha reforçat les seves indagacions en aquesta matèria i ha multiplicat per cinc les actuacions. I el nombre d’infraccions detectades també s’ha multiplicat per cinc respecte a l’exercici passat, cosa que dona compte del número substancial de frau que podria aflorar la ‘policia laboral’ en aquesta matèria si disposés de més dotacions.

En una altra matèria en la qual han augmentat les inspeccions i les propostes de sanció ha sigut pel que fa a accidents de treball. Concretament, sis de cada 10 sinistres laborals investigats finalitzen amb proposta d’infracció. Aquest any és previsible que el nombre de sinistres laborals augmenti, al ser l’activitat econòmica a l’alça. És una constant en els últims anys que si creix l’economia, creix el nombre en termes absoluts d’accidents de treball.