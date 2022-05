«Pay them more», els va dir fa uns mesos el president dels Estats Units, Joe Biden, als empresaris que es queixaven de la falta de mà d’obra a determinats sectors. «Pagueu-los més». I aquest mateix missatge els ha dirigit el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey, als hotelers que en les últimes setmanes han denunciat les dificultades per trobar cambrers per cobrir la temporada d’estiu. «La solució és senzilla: Pagar adequadament, complir els descansos i les jornades i permetre la conciliació de la vida laboral i la familiar. Estic convençut que quan això passi les vacants s’esfumaran com l’escuma», ha declarat el ‘número 2’ de Yolanda Díaz en roda de premsa aquest dilluns.

El Govern, la patronal i els sindicats s’han reunit aquest dilluns per tractar la falta de vacants sense cobrir en l’economia espanyola. És a dir, analitzar perquè en un país amb un atur de més del 13% hi ha llocs de treball sense cobrir. El diagnòstic compartit pels diferents agents ha sigut el següent: no hi ha un nombre significatiu de llocs de treball sense cobrir, aquests es concentren en sectors molt concrets i no hi ha risc actualment que hi hagi una dimissió massiva de treballadors descontents, com sí que ha passat als Estats Units o Itàlia i com ja va avançar EL PERIÓDICO el novembre passat.

Segons les últimes dades de l’INE, a Espanya hi ha actualment 109.085 vacants sense cobrir, un màxim històric però que no deixa de representar menys del 6% del total de llocs en l’economia. «No hi ha un problema generalitzat de llocs vacants en el nostre mercat de treball», ha declarat el secretari d’Estat. Les vacants es detecten a Madrid, Catalunya, el País Valencià i Andalusia, els motors de l’economia espanyola i es divideixen en dos perfils diferents.

D’una banda, aquells professionals digitals i d’alta qualificació –majoritàriament programadors i analistes de dades– que sistemàticament falten en les empreses, a causa de la molt creixent demanda i la falta de personal degudament format per a això. I, de l’altra, professionals de l’hostaleria, el transport, la construcció o el sector primari, on el diagnòstic compartit entre els agents socials és que falta personal perquè les empreses no paguen prou. «No es tracta tant de l’absència de voluntat de treballar, sinó que les condicions laborals no són prou adequades», ha resumit Pérez Rey.