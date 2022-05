El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul·la l'ordenança municipal que fixava la taxa d'escombraries per a Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). L'escrit també demana que es retorni als propietaris l'import pagat amb interessos. Amb això el TSJC es posiciona a favor dels empresaris d'HUT al municipi, que coordinats per l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) de les comarques gironines, havien impugnat aquesta ordenança. Els empresaris creuen que és injusta i desproporcionada i per això van presentar un recurs en contra. La modificació d'aquesta taxa incloïa els HUT dins de la categoria d'establiments comercials o industrials, fet que representava un increment important del rebut.

Els apartaments turístics de Torroella de Montgrí no hauran de continuar pagant la taxa d'escombraries com si fossin un comerç o una indústria. Aquest canvi es deu a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que invalida la modificació de l'ordenança fiscal aprovada a finals del 2019. Els empresaris van presentar un recurs d'apel·lació en contra d'aquesta mesura perquè consideraven que era desproporcionada. De fet, els propietaris d'Habitatges d'Ús Turístic critiquen que el 2020 van haver de pagar el triple o el quàdruple respecte l'any anterior de la modificació. A més, en alguns casos el rebut es va multiplicar per deu.

Ara, el tribunal ha donat la raó als empresaris i demana a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí que retorni el que han pagat amb interessos. El consistori també haurà d'abonar 1.000 euros per les despeses del recurs. Per tombar aquesta ordenança, el TSJC es basa en la memòria economicofinancera d'aquesta ordenança. Segons diu la sentència, aquest document només assenyalava el cost previsible de la recollida de les escombraries i els ingressos previstos per recaptar aquesta taxa. En cap moment, però hi apareix els criteris que marquen l'increment que justifiqui que els HUT hagin de ser considerats com a comerços o indústries.

Per altra banda, el tribunal també afegeix que el mateix consistori va reconèixer haver fixat l'augment sense tenir tota la informació i es va comprometre a fer un nou càlcul i retornar els imports corresponents. El tribunal entén que aquest reconeixement significa que l'ordenança no s'ajustava a dret. Des de l'ATA recorden que els apartaments turístics no són establiments, ni locals comercials ni indústries. Per això els residus que aquests poden generar són similars als de qualsevol habitatge residencial. A més, recorden que en molts casos els HUT no estan ocupats cada dia de l'any i mentre estan buits no es generen residus, mentre que en altres domicilis sí.