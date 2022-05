L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) farà seguiment de la contractació d’urgència per part de l’Institut Català de la Salut (ICS) d’una empresa el març del 2020 per facilitar a la Generalitat mascaretes, vestits protectors i respiradors per afrontar l’emergència de la Covid. Antifrau tanca la investigació oberta la mateixa primavera del 2020 assegurant que es van obviar tots els mecanismes de prevenció, detecció i lluita contra la corrupció. L’OAC diu que la Generalitat no ha justificat suficientment la contractació de Basic Devices i l’abonament anticipat de 35 milions d’euros, i que aquest es va fer «sense cobertura legal». A més, ha informat a l’Agència Tributària del possible pagament indegut de l’IVA, que des del 23 d’abril del 2020 era del 0% per compres intracomunitàries de material sanitari.

Després d’haver valorat les al·legacions de l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Departament d’Economia i Hisenda a l’informe raonat tramès per Antifrau el 9 de febrer passat sobre la investigació del contracte adjudicat a l’empresa Basic Devices SL per al subministrament de mascaretes, vestits de protecció i respiradors, l’OAC dona per tancada la investigació i inicia la fase de seguiment. Tanmateix, s’ha considerat pertinent informar de l’operació examinada a l’Agència Estatal d’Administració Tributària atès el risc tributari que s’ha inferit al respecte. Antifrau, després d’haver estudiat les al·legacions presentades, i tenint en compte la situació d’extrema necessitat d’aprovisionament de material sanitari de protecció personal en els moments inicials de la pandèmia, reitera de nou diverses consideracions que ja va fer al febrer. Manca d’informació Pel què fa a la manca d’informació relativa a l’origen i als contactes preliminars a l’encàrrec d’emergència amb l’empresa Basic Devices, les respostes analitzades no aporten cap informació addicional o complementària sobre els motius que varen portar a l’ICS a seleccionar a la referida empresa ni sobre el nombre ni contingut dels contactes preliminars. Tal i com ja es deia en l’informe raonat tramès, aquestes mancances informatives inicials van «desactivar qualsevol mecanisme de prevenció, detecció i solució de conflictes d’interès o de lluita contra la corrupció».