L’alça de preus de les matèries primeres i de l’energia està pressionant els marges de la cervesera Damm, segons va reconèixer aquest dimarts durant la junta d’accionistes el president executiu de l’empresa, Demetrio Carceller Arce. De la recuperació del turisme depenen les expectatives de resultats de moltes companyies i Damm no n’és una excepció. Damm va celebrar aquest dimarts la seva junta d’accionistes confiada que una bona temporada estival desemboqui en creixement d’activitat i que l’augment dels costos no enterboleixi la capacitat de vendes de la companyia. Carceller ha remarcat que la companyia afronta la temporada estival amb «optimisme «però ha manifestat també la seva preocupació per la inflació i l’increment de costos energètics i de les matèries primeres.

Carceller ha dibuixat un context esperançador però amb nuvolades dels que depenen el balanç de la companyia a final d’any. Va assegurar que la companyia preveu «aconseguir uns resultats positius durant els mesos d’estiu gràcies a l’esperada bona evolució del turisme i l’increment de la despesa en restauració durant els mesos estivals». La confiança compartida per tota la indústria alimentària no és novetat, però sí que ho són les dosis d’«inquietud» i «desconfiances» mostrades per Carceller per l’efecte que l’increment dels costos pot tenir sobre el negoci. «Les nostres previsions per al 2022 s’han vist marcades pel context d’inflació en el qual ens trobem i l’alt increment registrat en els costos de les matèries primeres, materials d’envasament i l’energia». Si les pujades de preus es mantenen no es descarten efectes en els ingressos del sector hoteler, i aquest sí que és un punt delicat per a una cervesera el negoci de la qual està vinculat al flux de turistes, tant locals com estrangers. «Som optimistes amb la bona evolució de les nostres vendes durant aquest exercici, però ja estem suportant una forta pressió sobre els nostres marges operatius», va reconèixer Carceller Arce.

La junta ha aprovat els comptes referents a l’exercici del 2021, any en què va registrar una facturació de 1.488 milions d’euros, amb un increment del 21,5% respecte del 2020 i un 7,5% respecte del 2019, i obtenint un benefici net de 121,3 milions d’euros. La companyia manté el seu compromís amb els accionistes i aprova el repartiment del dividend 2021 en els mateixos nivells del 2019.

La internacionalització del negoci serà una de les grans cartes per assegurar el potencial de creixement de la companyia, que actualment és present a més de 130 països i dona feina 5.100 persones.

La companyia va emprendre durant el passat exercici una inversió de 25 milions d’euros destinada a l’ampliació de la seva fàbrica del Prat de Llobregat que permetrà generar un total de 50 nous llocs de treball durant aquest any. Gràcies a aquesta inversió, Damm comptarà amb unes instal·lacions que ocupen un espai d’11.600 metres quadrats i consten d’un edifici auxiliar, un sistema de càrrega i descàrrega de cisternes i una línia d’envasament de llaunes que permetrà atendre la creixent demanda d’aquest format i envasarà els diferents estils de cervesa per a totes les marques de la companyia.

Damm continua promovent el creixement de les seves marques regionals. El 2021 va invertir més de 35 milions d’euros en la construcció del nou centre logístic, que donarà feina a més de 100 persones, s’ha projectat amb l’objectiu d’assumir el creixement futur de l’operador logístic a la Regió de Múrcia, així com dels clients dels sectors d’Alimentació i Begudes i del sector hortofructícola, i les operacions pròpies de la cadena de subministrament de tot el grup.