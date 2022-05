El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha aconseguit un acord amb els sindicats més representatius per a l’oferta pública d’ocupació (OPE) d’aquest any de l’Administració General de l’Estat. L’executiu convocarà un total de 29.578 places, de les quals 15.880 seran places de nou ingrés, 9.591 de promoció interna i 4.107 d’estabilització, segons coincideixen a explicar diferents fonts sindicals presents en la reunió. L’acord va arribar després d’una reunió celebrada ahir, que va acabar poc després de les cinc de la tarda amb «l’oferta d’ocupació pública més gran de la història en l’Administració General del de l’Estat», segons les centrals. Fonts del departament liderat per la ministra María Jesús Montero apunten al fet que l’oferta pública podria ser aprovada avui mateix en Consell de Ministres. L’acord arriba després que els negociadors de Funció Pública i les centrals hagin anat acostant posicions les darreres setmanes.