La hisenda catalana va aconseguir l’any passat un màxim de frau fiscal aflorat, amb 338,5 milions d’euros, gairebé el 55% més que en l’exercici precedent a través de 52.913 actuacions. L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és el que va registrar més actuacions amb 33.975 però per import els més elevats van ser successions i donacions, amb 146 milions, el 43% del total i patrimoni, amb 100,8 milions, el 30% del total.

Al seu torn es van practicar 45 liquidacions per canvis de residència ficticis, la qual cosa suposa el 15% més que l’exercici anterior, que van permetre aflorar 28,7 milions, un 97% més que un any abans, majoritàriament pels impostos de patrimoni, successions i donacions. Destaquen 25 liquidacions per deslocalitzacions fictícies a l’estranger per 27,5 milions i 20 actuacions per canvis de residència ficticis a altres comunitats autònomes, que van proporcionar 1,2 milions. A més, durant el 2021 també es van practicar un total de 14 liquidacions per un import 22,1 milions d’euros per béns situats a l’estranger.

Giró descarta un «infern fiscal»

Inspecció és en l’àmbit en el qual més recursos van aflorar, amb el 65% del total. Aquestes dades les van presentar el conseller de Economia, Jaume Giró, acompanyat per la secretària d’Hisenda, Marta Espasa; i el director general de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), Eduard Vilà, en el marc del «Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022» corresponent a l’exercici 2021.

Giró va tornar a rebutjar que Catalunya sigui un infern fiscal i va considerar el frau com la conducta que mereix el menyspreu més gran perquè afecta a tota la societat, i, particularment contra les persones més fràgils i vulnerables. El conseller va afirmar que el seu objectiu és «fer de Catalunya un infern per als defraudadors fiscals». En aquest sentit va destacar la propera incorporació 20 persones al cos d’inspectors i 120 al de gestors tributaris. L’ ATC té actualment una plantilla de 799 persones. Espasa va destacar que malgrat la pandèmia, s’han assumit el 75% de les mesures previstes en el pla i el 17% ho han estat parcialment.