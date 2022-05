L’empresa Girona Lockers ha obert el primer local de consigna d’equipatges de la ciutat. Consisteix en un espai per guardar les maletes enfocat principalment als visitants de la ciutat. Els responsables van recordar que durant el primer confinament el març del 2020 l’estació de tren va tancar el servei de consigna i des de llavors, la ciutat no disposava de cap espai on guardar els equipatges. Aquest servei ja havia estat en desús durant anys per la falta de detectors de metall necessaris, un fet que l’Ajuntament havia denunciat en reiterades ocasions. El nou servei de Girona Lockers està situat a la Pujada de Sant Feliu, al Barri Vell, per aprofitar al màxim l’afluència de turistes a la ciutat.