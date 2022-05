El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a l’oferta pública d’ocupació (OPE) de l’exercici 2022. Un total de 29.578 places pactades amb els sindicats per a l’Administració General de l’Estat, que, sumant-hi les del personal de justícia i forces i cossos de seguretat de l’Estat, ascendeixen a 44.787 places. D’aquestes, 21.087 seran de nou ingrés; 11.033, de promoció interna, i les 10.636 restants, d’estabilització d’interins. «És l’oferta més gran de la història que reflecteixi la voluntat d’aquest executiu perquè les administracions públiques tinguin el material necessari i un personal suficient i qualificat», ha declarat la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, en roda de premsa.

El Govern aspira a nodrir de saba nova l’Administració de l’Estat i revertir la dinàmica de pèrdua d’efectius després d’una dècada d’austeritat, retallades i inversió pobra en noves places. Montero ha destacat que des que Pedro Sánchez és president, prenent com a referència el seu primer mandat el 2018, s’han convocat un total de 143.869 places, el doble que en els dos mandats previs de Mariano Rajoy. La mitjana d’edat en l’Administració general és elevada i els sindicats alerten que el 60% de la plantilla es jubilarà en la pròxima dècada, per la qual cosa exigeixen agilitar les oposicions per evitar problemes en el relleu generacional.

L’oferta pública d’ocupació aprovada aquest dimarts en el Consell de Ministres es divideix en tres cossos administratius i dins d’aquests cossos hi ha unes places per a l’ingrés lliure i d’altres per a la promoció interna. Després hi ha una tercera quota per a places d’estabilització d’interins, però sobre aquesta no ha desagregat detalls la titular de Funció Pública aquest dimarts després del Consell de Ministres. El que no inclou l’oferta publicada aquest dimarts i que recollirà previsiblement el ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ (BOE) dimecres és l’oferta pública futura d’ocupació per al sector públic empresarial. Una convocatòria de 18.149 places, que està «ja en desenvolupament», segons ha avançat la ministra, però que encara no està concretada. Així queden repartides les places de l’OPE 2022.