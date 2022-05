El president del Govern ha elevat «per sobre dels 12.000 milions d’euros» l’import d’ajudes públiques que Espanya posarà a disposició de les grans tecnològiques per promoure el disseny i la fabricació de microxips al país. Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció en el ple del Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per la seva sigla en anglès) per avançar l’aposta reforçada per aquesta indústria que el Consell de Ministres preveu aprovar aquest mateix dimarts i ha triat fer-ho a Davos, perquè un dels seus propòsits fonamentals de la seva estada en aquest fòrum capitalista és, precisament, contactar amb quatre grans tecnològiques nord-americanes (Intel, Cisco, Qualcomm i Micron) per promoure les seves inversions a Espanya i que no deixin el país fora dels seus plans a Europa.

Durant la seva intervenció, Sánchez ha presentat als inversors assistents les que, segons el seu parer, són les fortaleses de l’economia espanyola i les expectatives reformistes i d’inversió promogudes des del Pla de recuperació i els fons europeus. Espanya «està contenint molt millor el mal [causat per la guerra a Ucraïna] que altres països», ha assegurat davant un auditori en el qual, entre els empresaris espanyols presents, hi havia els presidents o primers executius de Repsol, Naturgy, Iberdrola, BBVA i Telefónica. La guerra a Ucraïna, i els reptes geopolítics, estratègics i econòmics que comporta, ha centrat la major part de la intervenció del president a Davos. «Es tracta d’una gran crisi internacional amb conseqüències per a tothom, independentment de l’origen», ha dit el president, abans de remarcar «la crisi alimentària mundial sense precedents» desencadenada. El president ha avançat que Suècia i Finlàndia seran presents en la cimera de l’OTAN que acollirà Madrid els dies 29 i 30 de juny. Els dos països han sigut convidats per participar en un sopar informal entre membres de la Unió Europea i els integrants de l’OTAN. A més, Sánchez ha anunciat que Espanya accelerarà els tràmits parlamentaris per garantir una integració ràpida de Suècia i Finlàndia a l’OTAN.