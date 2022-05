La Inspecció de Treball a Catalunya va imposar propostes de sanció i requeriments de quotes per valor de 130 milions d’euros durant el 2021. El balanç de les actuacions de la «policia laboral» en terres catalanes deixen un resultat lleugerament superior als valors registrats abans de la pandèmia, la qual cosa certifica la reactivació de l’activitat econòmica, també la fraudulenta o irregular. I és que una de cada dues denúncies finalitza en multa. Així ho va presentar ahir en roda de premsa el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la qual també va avançar la incorporació de 10 nous efectius per al cos d’inspectors de cara a l’any que ve i que les campanyes específiques per combatre el frau se centraran en les normatives d’igualtat, la indemnització de treballadors temporals i temps de treball.

Dels 130 milions en multes i requeriments a empreses, el gruix de l’import correspon a actuacions en matèria de frau a la Seguretat Social. Principalment en matèries d’estrangeria -persones sense permís de treball-, utilitzats però no donats d’alta pels empresaris -el que popularment es coneix com a treball «en»negre»- o que no estaven donats d’alta correctament -com seria el cas, per exemple, dels falsos autònoms-.