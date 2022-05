La UGT mou fitxa per reobrir el meló de les indemnitzacions per acomiadament. Després d’ignorar aquesta qüestió en la reforma laboral que s’acaba de tancar per així fer possible l’acord amb la patronal, el sindicat mira de forçar el Govern central a abordar el cost dels cessaments i tornar a encarir-los. La seva pretensió és revertir la rebaixa efectuada durant el mandat de Mariano Rajoy. La central liderada per Pepe Álvarez ha presentat davant el Comitè Europeu de Drets Socials (CES) una demanda col·lectiva contra el Regne d’Espanya per vulnerar amb l’actual normativa el dret dels treballadors. Considera que les actuals condicions són «insuficients» per reparar els danys derivats d’un acomiadament i «absolutament alienes a la més mínima funció dissuasòria», segons recull l’escrit presentat aquest dimarts.

El Comitè Europeu de Drets Socials (ECSR) és l’òrgan encarregat de vigilar el compliment de la carta europea per part dels estats. I des de la UGT s’hi han dirigit per utilitzar-lo com a palanca i forçar el Govern a obrir una negociació sobre el preu de l’acomiadament. Una cosa que fins ara l’Executiu ha rebutjat i que no està recollida en el programa pactat entre els dos socis de la coalició. Elevar les indemnitzacions i tornar a les quanties prèvies a la reforma laboral de Rajoy va ser una demanda unànime de gran part dels partits de la majoria de la investidura (com ERC, que va justificar el seu ‘no’ a la recent norma per no contemplar aquesta joia qüestió).

«L’actual normativa espanyola reguladora de l’acomiadament no empara la persona treballadora davant decisions arbitràries, sense causa real, on l’empresa no ha de fer el mínim esforç per provar la causa que diu per justificar l’extinció», ha manifestat des de la UGT el Comitè Europeu.